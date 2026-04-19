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► Cartelera WrestleMania 42 hoy
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk (c) vs. Roman Reigns.
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley.
- Oba Femi vs. Brock Lesnar.
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL, LUCHA DE ESCALERAS: Penta (c) vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio.
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams.
- ‘The Demon’ Finn Bálor vs. Dominik Mysterio.
► Horarios WrestleMania 42 por país
Fecha: Domingo 19 de abril de 2026.
Horario de referencia: 16:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Allegiant Stadium Paradise, Nevada.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|16:00
|Netflix
|Centroamérica
|16:00
|Netflix
|Panamá
|17:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|17:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|18:00
|Netflix
|Chile
|18:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|18:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|18:00
|ESPN / ESPN App
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|17:00
|ESPN / ESPN App
|Estados Unidos — Denver (MT)
|16:00
|ESPN / ESPN App
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|15:00
|ESPN / ESPN App
|Reino Unido — Londres
|23:00
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|00:00 (20 abr.)
|Netflix
|Islas Canarias
|23:00
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|03:30 (20 abr.)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|07:00 (20 abr.)
|Netflix
|Australia — Sídney
|09:00 (20 abr.)
|Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|11:00 (20 abr.)
|Netflix