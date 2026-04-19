WWE WrestleMania 42, Noche 2: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WrestleMania 19 de abril 2026 | CM Punk vs. Roman Reigns
WWE  presenta este domingo 19 de abril el evento Wrestleania 42, a realizarse en el Allegiant Stadium en Paradise, Nevada.

► Cartelera WrestleMania 42 hoy

Cobertura y resultados WrestleMania 19 de abril 2026 | CM Punk vs. Roman Reigns
WrestleMania 19 de abril 2026.

► Horarios WrestleMania 42 por país

Fecha: Domingo 19 de abril de 2026.
Horario de referencia: 16:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Allegiant Stadium  Paradise, Nevada.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 16:00 Netflix
Centroamérica 16:00 Netflix
Panamá 17:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 17:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay 18:00 Netflix
Chile 18:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 18:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 18:00 ESPN / ESPN App
Estados Unidos — Chicago (CT) 17:00 ESPN / ESPN App
Estados Unidos — Denver (MT) 16:00 ESPN / ESPN App
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 15:00 ESPN / ESPN App
Reino Unido — Londres 23:00 Netflix
España, Francia, Alemania, Italia 00:00 (20 abr.) Netflix
Islas Canarias 23:00 Netflix
India (Nueva Delhi) 03:30 (20 abr.) Netflix
Japón (Tokio) 07:00 (20 abr.) Netflix
Australia — Sídney 09:00 (20 abr.) Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 11:00 (20 abr.) Netflix

 

Lucha Predicción Prob. Análisis
Campeonato Mundial de Peso Completo
CM Punk (c) vs. Roman Reigns		 Roman Reigns 60% El regreso de Reigns y la necesidad de WWE de tener un campeón dominante en el elenco principal pesan más. Punk puede seguir siendo relevante sin el título.
Campeonato Femenil WWE
Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley		 Rhea Ripley 90% Ripley ganó la Cámara de Eliminación específicamente para este momento. Es hora de que «Mami» recupere el título.
Oba Femi vs. Brock Lesnar BROCK LESNAR 55% WWE está construyendo a Femi como la próxima gran Superestrella, pero puede perder con Lesnar con un final poco claro que conduzca a una revancha en Backlash y a una trilogía en SummerSlam.
Campeonato Intercontinental
Lucha de Escaleras – Penta (c) vs. Evans vs. Lee vs. McDonagh vs. Rusev vs. Mysterio		 Je’Von Evans 45% El momento de Evans ha llegado. WWE lo ha estado construyendo para un reinado intercontinental. Penta irá después por el Megacampeonato AAA.
Campeonato de los Estados Unidos
Sami Zayn (c) vs. Trick Williams		 Trick Williams 77% Williams necesita un campeonato para legitimar su lugar en el elenco principal. El público no aceptaría un triunfo de Zayn.
‘The Demon’ Finn Bálor vs. Dominik Mysterio Finn Bálor 75% The Demon nunca pierde en WrestleMania. Dominik está en modo de transición y necesita una derrota importante antes de volverse técnico.
* WWE WrestleMania 42 – Noche 2

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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