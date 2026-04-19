Campeonato Mundial de Peso Completo

CM Punk (c) vs. Roman Reigns Roman Reigns 60% El regreso de Reigns y la necesidad de WWE de tener un campeón dominante en el elenco principal pesan más. Punk puede seguir siendo relevante sin el título.

Campeonato Femenil WWE

Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley Rhea Ripley 90% Ripley ganó la Cámara de Eliminación específicamente para este momento. Es hora de que «Mami» recupere el título.

Oba Femi vs. Brock Lesnar BROCK LESNAR 55% WWE está construyendo a Femi como la próxima gran Superestrella, pero puede perder con Lesnar con un final poco claro que conduzca a una revancha en Backlash y a una trilogía en SummerSlam.

Campeonato Intercontinental

Lucha de Escaleras – Penta (c) vs. Evans vs. Lee vs. McDonagh vs. Rusev vs. Mysterio Je’Von Evans 45% El momento de Evans ha llegado. WWE lo ha estado construyendo para un reinado intercontinental. Penta irá después por el Megacampeonato AAA.

Campeonato de los Estados Unidos

Sami Zayn (c) vs. Trick Williams Trick Williams 77% Williams necesita un campeonato para legitimar su lugar en el elenco principal. El público no aceptaría un triunfo de Zayn.