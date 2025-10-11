The Hardys, nuevos monarcas de duplas de House Of Glory

Como comentamos, los Hardy están viviendo una de las semanas más luchísticamente intensas de sus últimos años. Defendieron con éxito el Campeonato Mundial de Parejas TNA en NXT Showdown y lograron además conquistar el equivalente de la marca dorada, mañana se jugarán estos cetros en Bound For Glory ante Team 3D y por el camino, han añadido otro oro a sus vitrinas.
Anoche, durante el evento With Glory Comes Pride de House Of Glory, los Hardy realizaron una hazaña similar a la lograda en NXT Showdown, sólo que cambiando el título de duplas de NXT por el homólogo de la promotora neoyorquina, tras vencer a The Mane Event (Jay Lyon y Midas Black).
Como penúltimo encuentro del show, los hermanos se impusieron no sin encontrar bastante oposición por parte de Mane Event, a pesar de que nadie contemplaba que estos se alzaran campeones de TNA. La Swanton Bomb de Jeff sobre Lyon y la cuenta de tres finiquitaron un buen choque que encandiló a los presentes.
Así, los Hardy ostentan ahora cuatro títulos. Junto a los de TNA, NXT y HOG, también portan desde diciembre de 2024 el Campeonato de Parejas de la novel empresa 4th Rope Wrestling como monarcas inaugurales.
► Resultados HOG With Glory Comes Pride
Seguidamente, todo lo que dio de sí With Glory Comes Pride, celebrado desde la NYC Arena en New York City (New York, EEUU) y emitido vía TrillerTV.
- CAMPEONATO CROWN JEWEL HOG: Zilla Fatu (c) derrotó a Bear Bronson para retener el título.
- CAMPEONATO FEMENIL HOG: Indi Hartwell (c) derrotó a Zayda Steel para retener el título. Steel atacó a Hartwell en el poscombate y Allie Katch, quien no aparecía por un ring desde enero, convaleciente de una lesión, hizo el salve.
- Raheem Royal derrotó a Idris Jackson.
- Leon Slater derrotó a Amazing Red. Daron Richardson y Diamond Virago interfirieron en la lucha. Al concluir la misma, Slater y Red se abrazaron. Red apalizó a Richardson por su injerencia.
- Killer Kross derrotó a Matt Cardona.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA Y CAMPEONATO DE PAREJAS HOG: The Hardys (c) derrotaron a The Mane Event (c) para ganar el título.
- CAMPEONATO MUNDIAL HOG, LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Charles Manson (c) derrotó a Man Like DeReiss para retener el título.
🚨 #ANDNEW 🚨— House Of Glory Wrestling (@HOGwrestling) October 11, 2025
The Hardy Boyz are officially your HOG Tag Team Champions! 🏆🔥
Another set of tag team gold added to their legendary collection. 🏆🏆🏆@MATTHARDYBRAND @JEFFHARDYBRAND
From coast to coast, they’ve been stacking championships and now they stand on top of HOG… pic.twitter.com/J3ds4HWuLt
