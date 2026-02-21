Resultados HOG No Turning Back | MJF retiene el título AEW

La compañía de lucha libre independiente House of Glory Wrestling presentó su evento HOG No Turning Back, el cual se llevo a cabo el 20 de febrero 2026, desde NYC Arena en New York, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.

House of Glory presentó el 20 de febrero de 2026 su evento No Turning Back, una función intensa desde el NYC Arena que confirmó el buen momento del circuito independiente estadounidense.

House of Glory sigue consolidándose como plataforma donde convergen talento independiente y figuras internacionales, ofreciendo funciones que no solo cumplen, sino que elevan expectativas. En Nueva York, no hubo marcha atrás; hubo consolidaciones, retos abiertos y un mensaje firme de competitividad.

Resultados House of Glory

  1. The Mane Event (Jay Lyon & Midas Black) vencieron a Dual Focus (JJP & KB Prime)
  2. Gabby Forza venció a Amiira Sahar
  3. Joey Silver venció por DQ a Diamond Virago (w/Daron Richardson)
  4. Private Party (Isiah Kassidy & Marq Quen) vencieron a The Wisdom Republic (Angel Jacquez & Idris Jackson) (w/Dr. Hilary P. Wisdom)
  5. CAMPEONATO PESO COMPLETO HOG: Andrade El Ídolo venció por conteo fuera a Charles Mason (c)
  6. CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) retuvo ante Zilla Fatu

House of Glory volvió a demostrar con No Turning Back que su propuesta mezcla correctamente talento independiente consolidado, nombres con proyección nacional y figuras de exposición internacional. La cartelera mantuvo coherencia y dinámica, desarrollo con rivalidades en progreso y un cierre con campeonato de alto perfil que dio sensación de evento importante. Puntuación final 8.5/10.

LA LUCHA SIGUE...
