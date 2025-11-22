En House of Glory, Shotzi Blackheart se proclamó nueva campeona

La compañía de lucha libre independiente House of Glory Wrestling presentó su evento HOG Return to the Windy City, el cual se llevo a cabo el 21 de noviembre 2025, desde Logan Square Auditorium en Chicago, Illinois, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.

House of Glory regresó a Chicago con un evento cargado de energía, un ambiente de lleno total y una cartelera que mezcló figuras reconocidas con talentos ascendentes. Desde el inicio se sintió la vibra particular del Logan Square Auditorium, un recinto pequeño pero ruidoso donde cada reacción del público elevaba la intensidad de los combates. La noche avanzó con un ritmo firme, combinando espectáculo, drama y un nivel atlético que demostró por qué HOG mantiene un lugar especial dentro de la lucha independiente.

La conclusión del evento House Of Glory: Return to the Windy City es que HOG consiguió no solo un regreso exitoso a Chicago, sino una demostración clara de su identidad como una promoción capaz de mezclar espectáculo, técnica y emoción con una fluidez que pocas empresas independientes logran mantener. Fue una noche donde el talento consolidado se combinó con figuras emergentes para entregar un show que mantuvo al público envuelto de principio a fin.

El cambio de campeonato femenino, la solidez de Charles Mason como campeón mundial, la conexión emocional generada por Mustafa Ali en su tierra y la consistencia general de cada combate reforzaron la sensación de que HOG atraviesa un momento creativo fuerte y con una dirección bien definida. El público respondió con energía, la cartelera no tuvo puntos flojos y cada segmento dejó una huella distinta. En conjunto, el evento terminó siendo una declaración de que House of Glory continúa expandiendo su alcance y consolidando su prestigio, reafirmando que su presencia en ciudades clave como Chicago seguirá siendo un acierto para su futuro inmediato.

Resultados House of Glory

HOG Crown Jewel Title Match: Zilla Fatu (c) retuvo ante Joe Alonzo HOG Cruiserweight Title Five Way Match: Daron Richardson (c) retuvo ante Angel Jacquez and Davey Bang and Gringo Loco and JJ Doze HOG Women’s Title Match: Shotzi Blackheart venció a Indi Hartwell (c) – para convertirse en nueva campeona Amazing Red venció a Tyler Breeze Mustafa Ali venció a Marcus Mathers The Rascalz (Dezmond Xavier & Zachary Wentz) vencieron a The Mane Event (Jay Lyon & Midas Black) HOG Heavyweight Title Match: Charles Mason (c) retuvo ante Cedric Alexander