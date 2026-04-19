WrestleMania perdió su esencia: ¿Es imposible recuperarla?

WrestleMania siempre será el evento más grande e importante del mundo de la lucha libre. Eso es innegable. Ningún otro show ha logrado alcanzar su nivel de prestigio, ni su capacidad de generar momentos icónicos que trascienden generaciones. WWE tiene en WrestleMania un arma tan poderosa que, con solo prometer “un momento en WrestleMania”, ha logrado convencer a luchadores de firmar con la empresa, incluso dejando otras promociones y, en algunos casos, aceptando menos dinero.

► Ese es el poder de WrestleMania… O al menos, lo era

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Durante años, WWE ha insistido en que ellos no hacen lucha libre, sino “entretenimiento deportivo”. Y aunque a muchos aficionados les cuesta aceptarlo, cada vez queda más claro que lo dicen en serio. Tal vez, incluso, ya hemos llegado a un punto de no retorno.

La primera noche de WrestleMania 42 fue un ejemplo evidente de esto. No solo dejó una sensación amarga entre los aficionados más críticos, sino que incluso hizo que parte del público más fiel empezara a cuestionar el producto. La percepción general fue clara: WWE parecía más preocupada por monetizar cada segundo del evento que por ofrecer un espectáculo de calidad.

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Anuncios constantes, pausas que rompían el ritmo y una producción enfocada en la rentabilidad inmediata terminaron afectando la experiencia global. Y no se trata únicamente de una opinión aislada. Medios como Newsweek, Bleacher Report y New York Post publicaron reseñas muy críticas, señalando tanto la saturación comercial como la pobre calidad general del show. En redes sociales, la reacción fue similar: un consenso creciente que colocaba esta primera noche entre las peores en la historia de WrestleMania.

► Entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién es responsable?

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Por un lado, Paul Levesque, encargado del apartado creativo, ha sido señalado por la construcción inconsistente del evento desde el Royal Rumble. Historias poco desarrolladas, decisiones cuestionables y una falta de dirección clara han debilitado el impacto que WrestleMania debería tener como culminación del año.

Por otro lado, está TKO Group Holdings, la empresa matriz, cuyo enfoque en maximizar ingresos ha sido evidente. El aumento desmedido en el precio de las entradas ha generado críticas constantes, convirtiendo la experiencia en algo cada vez más inaccesible para el aficionado promedio. Para muchos, asistir a WrestleMania ya no es un sueño alcanzable, sino un lujo extremo.

La realidad es que la responsabilidad no recae en una sola parte. Es el resultado de una combinación de decisiones creativas débiles y una estrategia empresarial agresiva.

En su búsqueda por generar más ingresos, WWE parece haber perdido algo esencial en el camino: el alma de WrestleMania. Lo que antes era una celebración anual de la lucha libre y de sus protagonistas, ahora se percibe cada vez más como un producto diseñado para exprimir al máximo a su audiencia.

WrestleMania sigue siendo el evento más grande del mundo. Pero la pregunta que queda en el aire es si todavía es el más importante por lo que ocurre en el ring… o simplemente por todo lo que genera fuera de él.

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