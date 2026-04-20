NJPW: Andrade el Ídolo volverá a retar a Yota Tsuji

Yota Tsuji, el actual poseedor del Campeonato Global de Peso Completo IWGP ya tiene retador para Wrestling Dontaku 2026, se trata del luchador mexicano Andrade el Ídolo.

► Andrade busca nuevamente el Campeonato Global IWGP

Tras confirmarse la baja de Gabe Kidd por lesión, la duda era quién sería el nuevo retador de Yota Tsuji. Esta duda se disipó durante la primera función del arranque de la gira Road to Wrestling Dontaku 2026.

Luego de la quinta lucha, donde Yota Tsuji intervino, se proyectó un vídeo en la pantalla del Tokyo Korakuen Hall donde se confirmó el reto de Andrade El Ídolo.

El luchador mexicano de AEW ya había retado a Yota por éste título. En febrero se enfrentaron en el evento «The New Beginning USA«, donde Andrade fue derrotado. En esta ocasión, Andrade exigió una revancha contra Yota, recordándole que ya ha vencido a Gabe en combates individuales. El Ídolo afirmó que su derrota anterior a manos de Yota en Trenton, Nueva Jersey, no fue ninguna pérdida. Al contrario, le sirvió para que descubriera cómo vencerlo. En esta nueva oportunidad, Andrade, añadió que prefería que fuera en Japón a Estados Unidos para humillarlo frente a su gente.

Yota Tsuji no dudó en aceptar el desafió, con lo que se oficializó el duelo estelar de la primera noche de «Wrestling Dontaku 2026» , quedando el cartel de la siguiente manera:

NJPW «WRESTLING DONTAKU 2026», 03.05.2026

Fukuoka International Center

1. Toru Yano, YOH y Master Wato vs. Tiger Mask, Ryusuke Taguchi y Taisei Nakahara

2. Tomoaki Honma y Masatora Yasuda vs. Yuto-Ice y OSKAR

3. Yuya Uemura, Taichi, El Desperado y Mistico vs. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita

4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto vs. Will Ospreay, Great-O-Khan y HENARE

5. KONOSUKE TAKESHITA y Shota Umino vs. Chase Owens y Yujiro Takahashi

6. Shingo Takagi, Drilla Moloney, Taiji Ishimori, Robbie X y Daiki Nagai vs. Callum Newman, Jake Lee, Francesco Akira, Jakob Austin Young y Zane Jay

7. Special Singles Match: Aaron Wolf vs. Don Fale

8. NEVER Openweight Title: Ren Narita (c) vs. Oleg Boltin

9. IWGP Global Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) vs. Andrade El Idolo