NJPW: Resultados The New Beginning USA | Yota Tsuji vs Andrade el Ídolo

Luego de nueve meses de ausencia, New Japan Pro Wrestling retornó a los Estados Unidos con «The New Beginning USA«.

► The New Beginnig USA

Para esta función en Trenton, Nueva Jersey, se pusieron en juego seis campeonatos, además de dos luchas especiales.

Las acciones comenzaron con el mano a mano entre David Finlay y Fred Rosser, en la que quizá fue la última lucha de Finlay con NJPW. Éste terminó imponiéndose tras un recio choque y antes de salir del ring tomó el micrófono, pero optó por no decir nada y salir escoltado por KOB.

Exponiendo por segunda vez el Campeonato de Peso Abierto NJPW STRONG, Tomohiro Ishii respondió al reto que hizo Oleg Boltin. Esta fue la primera ocasión que ambos luchadores chocaban de forma individual y aunque Stone Pitbull quiso hacer valer su experiencia y reciedumbre, fue el poderío y juventud del kazajo lo que inclinó la balanza a su favor para proclamarse nuevo monarca.

Haciendo alarde de agilidad y fortaleza, Ricochet defendió por octava ocasión el Campeonato Nacional AEW imponiéndose a Taiji Ishimori en un espectacular duelo.

Konosuke Takeshita volvió a apoderarse de un título en NJPW al conquistar el Campeonato de la TV NJPW World doblegando a El Phantasmo, quien cayó en . En un principio la lucha concluyó cuando se cumplieron los 15 minutos pactados, pero ambos acordaron continuar luchando cinco minutos más. Fue entonces cuando los gladiadores continuaron atacándose con ferocidad, hasta que Takeshita capturó a ELP con Power Drive seguido de Raging Fire para proclamarse nuevo monarca.

Los Campeones de Parejas IWGP, los Knock Out Brothers (Yuto-Ice y OSKAR), defendieron sus títulos por cuarta vez contra Gates of Agony de AEW (Toa Liona y Bishop Khan). Esta fue la presentación de KOB en Estados Unidos y el público los recibió efusivamente.

En el turno semifinal, Syuri dio cuenta de Athena para retener el Campeonato Femenino IWGP. Athena apostó por castigos veloces y potentes, pero fue repelida por la contundencia y los castigos de sumisión de la monarca, quien aseguró su triunfo con un cabezazo letal. Tras la batalla, Alex Windsor retó a Syuri vía video, pidiendo que se enfrenten en Londres en «Wrestle Queendom VIII» de la empresa EVE, para el 8 de marzo.

En el turno principal, el Campeón Global de Peso Completo IWGP, Yota Tsuji, se enfrentó a Andrade El Ídolo, en su tercera defensa del título. Ambos luchadores se trenzaron en una intensa batalla, dispuestos a mostrar su valía. En el momento culminante del duelo, Andrade desató una lluvia de movimientos aéreos, pero Tsuji, respondió con Avalanche Frankensteiner seguido de un Gene Blaster. Andrade contraatacó con Shadow Driver para luego caer derribado con un Gene Blaster. El mexicano se repuso y conectó un Hammerlock DDT, seguido de The Message, pero Yota lo esquicó en el último momento. Yota lanzó un Guerrero Special y una serie de Gene Blasters. Andrade se libró en la cuenta de dos al intentar cubrirse. Tsuji aplicó entonces un Crab Hold y ganó por sumisión, defendiendo con éxito su título.

Los resultados completos son:

NJPW «THE NEW BEGINNING USA», 27.02.2026

CURE Insurance Arena, Trenton, New Jersey, USA

1. David Finlay venció a Fred Rosser (12:20) con la Overkill.

2. STRONG Openweight Title: Oleg Boltin venció a Tomohiro Ishii (c) (14:02) con la Kamikaze conquistando el título

3. AEW National Title: Ricochet (c) venció a Taiji Ishimori (14:29) con un Spirit Gun defendiendo el título

4. El Desperado y KUSHIDA vencieron a Jordan Oliver y Alec Price (13:57) con la Pinche Loco de Desperado sobre Price

5. NJPW World TV Title: El Phantasmo (c) vs. KONOSUKE TAKESHITA – finalizó en empate tras conlcuir el tiempo límite (15:00).

5a. NJPW World TV Title: KONOSUKE TAKESHITA vencipo a El Phantasmo (c) (2:43) con un Raging Fire – conquistando el título.

6. IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vencieron a Bishop Kaun y Toa Liona (17:58) cuando Yuto colocó espaldas planas a Kaun tras la K.O.B defendiendo el título

7. IWGP Women’s Title: Syuri (c) venció a Athena (17:56) con la Syu Sekai defendiendo el título

8. IWGP Global Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) venció a Andrade El Idolo (26:44) con un Crab Hold defendiendo el título