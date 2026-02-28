SmackDown: Logan Paul venció a Jacob Fatu y va a Elimination Chamber

Esta noche, en la séptima lucha de SmackDown presentada por WWE, el evento estelar de la velada, vemos una muy buena y entretenida lucha entre Logan Paul y Jacob Fatu.

► Momentos clave

Con lo ocurrido al inicio de la función, en donde alguien atacó brutalmente a Jey Uso y tuvo que ser sacado de la arena en ambulancia, quedó libre un cupo para mañana en la Cámara de la Eliminación 2026, y Adam Pearce determinó que el cupo se daría al ganador de este combate.

La lucha empezó con Theory distrayendo a Fatu, para que Logan lo golpeara, pero no sirvió de mucho, pues este reaccionó con su acostumbrada violencia y llevó al esquinero a Logan, donde le dio varios derechazos… Luego, lo remató con raquetazos y bofetadas al pecho… Fatu aplastó a Logan en el esquinero con lazo al cuello; luego, lo sacó del ring con un lazo y le cayó encima con tope suicida.

Durante comerciales, Fatu dominó a Logan con gran fuerza, hasta que Logan se metió al ring, distrajo al réferi, y Theory le dio una buena paliza… Logan luego le hizo su guillotina al pecho y casi gana el combate… Logan arrojó duro de cara contra el esquinero a Fatu, le hizo un Zig Zag y la cuenta llegó a dos… casi gana… Fatu reaccionó con una superkick y con una plancha; la cuenta quedó solo en dos..

Logan luego con un moonsault impulsado desde las sogas, casi obtiene la victoria… Fatu con una superkick mandó a Logan al esquinero, le dio un ataque con la cadera en la cara… Y una superkick a Theory… Luego, tomó a Heyman del traje; el réferi intervino… Logan Paul le dio un golpe bajo a Fatu, un puñetazo a la cara y con un Frog Splash, casi obtiene la victoria.

El misterioso hombre enmascarado apareció y atacó a Theory con una superkick… Logan Paul le dio un derechazo… Y le quitó la máscara, siendo un tipo random que nadie conoce… La seguridad y los réferis aparecieron para sacarlo.

Logan aprovechó la distracción, pero Fatu lo sorprendió con una zambullida samoana... Sin embargo, Drew McIntyre le dio en la cara con el Campeonato WWE a Jacob Fatu cuando este se iba a lanzar con su moonsault, y Logan Paul solo tuvo que cubrir para ganar a Jacob Fatu y clasificar a Elimination Chamber 2026.

► ¿Y ahora qué?

Mañana en Elimination Chamber 2026, la Cámara de la Eliminación varoniel contará con los siguientes nombres: Randy Orton vs. LA Knight vs. Cody Rhodes vs. Je’Von Evans vs. Trick Williams vs. Logan Paul.

