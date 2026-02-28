3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 27 de febrero 2026

WWE SMACKDOWN 27 DE FEBRERO 2026.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia Elimination Chamber 2026. El programa concluyó con una lucha entre Logan Paul y Jacob Fatu, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 27 DE FEBRERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Jordynne Grace vs. Candice LeRae

Esto no fue nada bueno, no hubo reacción del público y el diseño fue extraño, con Candice recibiendo tanta ofensiva. Ver a Johnny Gargano deprimido evita en gran medida que esto sea un fracaso.

► 1– MFT y Wyatt Sicks continúan su rivalidad

Volvimos a tener un nuevo enfrentamiento entre los MFT y Wyatt Sicks, cuando se crería que el enfrentamiento individual entre Solo Sikoa y Uncle Howdy sería el final. Y, aunque por un breve instante, pareció que así fue, los eventos posteriores sugirieron lo contrario.

LO MEJOR

► 3– Rhea Ripley e Iyo Sky vs. Nia Jax y Lash Legend

Ya era hora de que Ripley e Iyo perdieran estos títulos para enfocarse en un plano más relevante. Por otro lado, la victoria de Lash Legend le dará un poco más de confianza, considerando que necesita madurar un poco más en el ring, y esto podría ayudarle, a la vez que también mantendrá un poco alejada a Nia Jax de la escena titular individual.

► 2– Carmelo Hayes vs. Matt Cardona

Le dieron a Cardona algo de ofensiva sobre Carmelo Hayes y este supo responder y llevarse el triunfo. Cardona no tenía muchas posibilidades de ganar aquí, pero la acción fue buena.

► 1 – Logan Paul vs. Jacob Fatu

Hubo un buen drama y Fatu aún mantiene al público conectado, aunque las derrotas están empezando a ponerlo en peligro, más aún con la interferencia de Drew McIntyre, que esperemos que no termine siendo más de lo mismo en las semanas siguientes. Dicho esto, parecía claro que Fatu no iba a ganar, ya que la Cámara necesitaba otro rudo (tras lo sucedido con Bronson Reed) y Logan Paul era el indicado, quien dicho sea de paso, hizo bien su trabajo aquí.