WrestleMania: Danhausen humilla a Kit Wilson y The Miz

WrestleMania 42 tuvo un momento peculiar, en el cual Danhausen apareció para dejar en ridículo a The Miz y Kit Wilson en uno de los momentos más caóticos de la noche.

Todo comenzó con John Cena, quien fungió como anfitrión del evento y anunció una asistencia de más de 55 mil aficionados en la arena, superando los 106 mil en todo el fin de semana. El 16 veces campeón mundial se despidió del público, calificando su experiencia como “agridulce”.

► The Miz intenta robarse el momento… y falla

La despedida de John Cena fue interrumpida por The Miz y Kit Wilson, quienes intentaron adueñarse del momento.

Miz aseguró que él debía llenar el vacío dejado por Cena y se autoproclamó como el nuevo líder del vestuario, además de insistir en que no se retiraría del ring sin tener su “Momento WrestleMania”.

Sin embargo, lo que parecía un segmento para impulsarlo terminó convirtiéndose en una completa humillación.

►Danhausen convierte el ring en un caos

La aparición de Danhausen cambió por completo el tono del segmento. Acompañado por versiones miniatura de sí mismo y llegando en un coche con forma de ataúd, el luchador rápidamente captó la atención del público.

Tras bromear con John Cena, la situación se salió de control cuando Kit Wilson empujó a uno de los acompañantes, lo que desató una serie de ataques cómicos en su contra.

Wilson fue golpeado en la entrepierna por uno de los “mini Danhausens”, mientras que The Miz también fue víctima de un castigo similar segundos después.

► La humillación total de The Miz y Kit Wilson

El momento culminó cuando Danhausen aplicó una versión paródica del “Five Knuckle Shuffle”, mientras John Cena observaba divertido desde el ring.

Para cerrar el segmento, los acompañantes de Danhausen se llevaron a The Miz prácticamente cargando, dejándolo tirado en la rampa, mientras el propio Danhausen se burlaba con el gesto de “You can’t see me”.

La reacción de Cena lo dijo todo: entre risas, celebró el momento como uno de los más entretenidos de la noche.