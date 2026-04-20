WrestleMania: Rhea Ripley venció a Jade Cargill y es la NUEVA Campeona WWE

Esta noche, en la cuarta lucha de la Noche 2 del evento premium WrestleMania 42 presentado por WWE, vimos cómo Rhea Ripley venció a Jade Cargill para quitarle el Campeonato Femenil WWE.

► Momentos clave

La lucha empezó con Jade Cargill y Rhea Ripley intercambiando puñetazos. Con una patada, Ripley casi saca del ring a Cargill.

Pero la campeona reaccionó y, con azotón de espaldas contra la lona, logró una cuenta en dos sobre Ripley.

Cargill mandó de cara contra el esquinero a Rhea, y le dio puñetazos y patadas al abdomen; luego, se enfrentó cara a cara al réferi.

Cargill sacó del ring a Ripley, la arrojó duro contra la barricada de protección y luego, de cabeza contra la ceja del ring, para meterla al encordado de nuevo.

Cargill luego con un powerbomb logró una cuenta en dos sobre Ripley, a quien luego puso en una variante del crossface.

Tras esto, se dieron duro estando de rodillas... Y, de la nada, Michin y B-FAB aparecieron para atacar a Rhea Ripley.

Sin embargo, Iyo Sky las atacó, les cayó encima con un moonsault. Ripley le dio un cabezazo a Cargill, quien reaccionó con patadota a la cara.

Rhea Ripley evitó el Jaded y atacó a Jade Cargill con el One Winged Angel… en realidad, quería hacerle su Riptide, pero no pudo cargar bien a Cargill y le salió la movida final de Kenny Omega.

► ¿Y ahora qué?

Ya veremos qué ocurre, cuál es el futuro de Jade Cargill en WWE y cuáles serán los nuevos retos de Rhea Ripley ahora, por segunda vez, Campeona WWE.