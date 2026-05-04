Los nuevos contratos de TKO/WWE: Un retroceso preocupante

La repentina salida de The New Day (Xavier Woods y Kofi Kingston) de WWE ha tomado por sorpresa a gran parte de la industria. Durante años, el grupo fue considerado uno de los pilares de la empresa, no solo por su éxito en el ring, sino también por su conexión con el público y su valor como marca. Para muchos, su permanencia parecía asegurada a largo plazo, incluso más allá de su retiro activo, siguiendo el camino de figuras como AJ Styles y otras leyendas que han mantenido roles dentro de la compañía.

Lo que hace aún más inesperada esta situación es que The New Day había renovado su contrato con WWE a finales del año pasado, con una duración que se extendía hasta 2030. Sin embargo, diversos reportes apuntan a que la salida estaría vinculada a decisiones tomadas por TKO Group Holdings, la empresa matriz surgida tras la fusión de WWE con Ultimate Fighting Championship.

► Los cambios de TKO en los contratos de WWE

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Desde que TKO asumió el control, se han implementado cambios significativos en la estructura interna de WWE, especialmente en lo relacionado con los contratos de talento. La estrategia parece orientarse hacia un modelo más cercano al de UFC, donde los luchadores tienen menor poder de negociación y los acuerdos económicos son más restrictivos. Según estos reportes, TKO habría intentado renegociar el contrato previamente firmado con The New Day, lo que habría desencadenado su salida.

En este nuevo contexto, WWE ya no ofrece los contratos multimillonarios que eran habituales en etapas anteriores. En su lugar, se ha apostado por incentivos más simbólicos, como la promesa de momentos destacados en eventos como WrestleMania, para convencer a los luchadores de aceptar acuerdos económicamente inferiores. En algunos casos, incluso por debajo de lo que podrían ganar en otras promociones.

Este cambio no es completamente nuevo, sino una evolución de una filosofía que WWE lleva desarrollando desde hace más de dos décadas. Durante la era de Vince McMahon, la empresa pasó de centrarse en construir grandes estrellas individuales a priorizar la marca WWE por encima de cualquier talento. Esta transición ha permitido que, en la actualidad, la compañía mantenga su poder incluso sin depender de nombres específicos.

► La filosofía TKO: Importa WWE, los luchadores son desechables

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Gracias a este posicionamiento, TKO tiene ahora la capacidad de renegociar contratos desde una posición de fuerza. La marca WWE sigue siendo el principal atractivo, lo que reduce el margen de maniobra de los luchadores. En otras palabras, hoy en día WWE vende más que cualquier superestrella individual.

Las consecuencias de este cambio podrían ser profundas para toda la industria. Con la llegada de All Elite Wrestling en 2019, se produjo un aumento significativo en los salarios y mejores condiciones para los luchadores, impulsado por la competencia directa. Sin embargo, los movimientos recientes sugieren un posible retroceso.

Casos como los de Stephanie Vaquer, Royce Keys y Blake Monroe —quienes habrían aceptado acuerdos económicos inferiores para unirse a WWE— podrían ser solo el comienzo de una tendencia más amplia. Si este modelo se consolida, los salarios dentro de WWE podrían disminuir progresivamente, acercándose a niveles similares a los observados actualmente en UFC, donde muchos atletas han expresado su descontento con las condiciones económicas.

En definitiva, la salida de The New Day podría no ser un hecho aislado, sino una señal temprana de un cambio estructural en la industria de la lucha libre profesional. Un cambio donde el poder se inclina aún más hacia las empresas, y donde los luchadores deberán adaptarse a un mercado cada vez más exigente y menos favorable.