Es oficial: John Cena está confirmado para aparecer en WWE Backlash

Como lo anunciamos el día de ayer, la Benchmark International Arena, de Tampa, Florida, ya estaba anunciando a John Cena para este sábado, en la edición 2026 de Backlash. Hoy, el propio John Cena confirmó que estará presente, y promete entregar noticias históricas que cambiarán la experiencia de la WWE para los fans.

El 17 veces campeón mundial, ya retirado de la lucha en el ring, publicó un mensaje en X confirmando su aparición:

‘¡Es oficial! Voy para Backlash. Después de meses de planificación y esfuerzo, ¡estoy muy emocionado de dar a conocer algunas noticias que harán historia! No puedo prometer que sea perfecto, pero sí puedo prometer que cambiará la experiencia de la WWE para las Superestrellas y los fans. ¡Nos vemos en vivo el sábado en Tampa o en casa por la app de ESPN’

Todo indica que el anuncio de John Cena está relacionado con el lanzamiento de Club WWE, un servicio de membresía premium que WWE está implementando. Cena está liderando la promoción de este proyecto en su nueva etapa post-retiro.

Aunque aún no se han abierto las inscripciones oficiales, ya existe una lista de espera en el sitio oficial de WWE. La membresía Gold ofrecerá beneficios como preventa de boletos, mercancía exclusiva y contenido adicional (detrás de cámaras, scoops internos, etc.). El precio anual todavía no ha sido revelado.

