Como lo anunciamos el día de ayer, la Benchmark International Arena, de Tampa, Florida, ya estaba anunciando a John Cena para este sábado, en la edición 2026 de Backlash. Hoy, el propio John Cena confirmó que estará presente, y promete entregar noticias históricas que cambiarán la experiencia de la WWE para los fans.
► John Cena va a Backlash
El 17 veces campeón mundial, ya retirado de la lucha en el ring, publicó un mensaje en X confirmando su aparición:
It’s official! I’m headed to #WWEBacklash! After months of planning and effort, I am SO excited to break some history-making news! I can’t promise it’ll be perfect but I can promise it will change the WWE experience for Superstars and fans!
C U Live Saturday in Tampa or at home…
— John Cena (@JohnCena) May 4, 2026
‘¡Es oficial! Voy para Backlash. Después de meses de planificación y esfuerzo, ¡estoy muy emocionado de dar a conocer algunas noticias que harán historia! No puedo prometer que sea perfecto, pero sí puedo prometer que cambiará la experiencia de la WWE para las Superestrellas y los fans. ¡Nos vemos en vivo el sábado en Tampa o en casa por la app de ESPN’
Todo indica que el anuncio de John Cena está relacionado con el lanzamiento de Club WWE, un servicio de membresía premium que WWE está implementando. Cena está liderando la promoción de este proyecto en su nueva etapa post-retiro.
Aunque aún no se han abierto las inscripciones oficiales, ya existe una lista de espera en el sitio oficial de WWE. La membresía Gold ofrecerá beneficios como preventa de boletos, mercancía exclusiva y contenido adicional (detrás de cámaras, scoops internos, etc.). El precio anual todavía no ha sido revelado.
► Así está el cartel de Backlash
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Roman Reigns (c) vs. Jacob Fatu.
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Trick Williams (c) vs. Sami Zayn.
- Iyo Sky vs. Asuka.
- Seth Rollins vs. Bron Breakker.
- The Miz y Kit Wilson vs. Danhausen y un compañero por definir.