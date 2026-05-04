John Cena podría aparecer en WWE Backlash 2026

El sábado 9 de mayo se llevará a cabo Backlash 2026. La sede es la Benchmark International Arena, de Tampa, Florida, y la lucha estelar será la defensa del Campeón Mundial de Peso Completo, Roman Reigns, ante Jacob Fatu.

Sin embargo, parece que no será el atractivo principal de este Premium Live Event, pues la arena ya está publicitando la presencia de John Cena.

► ¿Regresa John Cena en Backlash?

En su sitio web oficial, la arena promociona: ‘JOHN CENA RETURNS TO TAMPA AT BACKLASH!’. Aunque WWE aún no ha confirmado oficialmente su participación, este anuncio es una fuerte indicación de que el recientemente retirado Cena estará presente de alguna forma en el PLE.

Poco después de WrestleMania 42 (donde Cena fungió como host), el 16 veces campeón mundial publicó un mensaje en redes sociales que ya generaba expectativa:

Man if only it were 2023 again!! I might have different business at @WWE #Backlash Alas, the years pass. I am still gonna try to do something epic in Tampa for 5/9. I promised Club WWE something special… stay tuned. https://t.co/I1Y9YiG06k — John Cena (@JohnCena) April 23, 2026

‘¡Viejo, ojalá estuvieramos aún en 2023! Podría tener un negocio muy diferente en Backlash. ¡Oh, Dios!, los años pasan. Pero trataré de hacer algo épico en Tampa el 9 de mayo. Le prometo a Club WWE algo especial… ¡Manténganse sintonizados!».

Dado que Cena se encuentra en una fase más limitada de apariciones (tras su retiro parcial del ring), las especulaciones incluyen: Una aparición especial o segmento con los fans, un anuncio importante relacionado con Club WWE, un momento emotivo o sorpresa, o una una intervención o promo que impulse alguna storyline.

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Backlash 2026 se presenta como el primer gran evento post-WrestleMania y ya cuenta con un cartel atractivo:

La posible presencia de Cena añadiría un atractivo extra al evento, especialmente para el público local de Florida. Los fans de Cena y de WWE están atentos.