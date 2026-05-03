El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) retuvo ante Saquon Shugars (** 1/2) EK Prosper y Sean Legacy vencieron a Stacks y Uriah Connors (* 1/2) Lizzy Rain venció a Nikkita Lyons (** 1/2) Kelani Jordan venció a Wren Sinclair (***) Shiloh Hill venció a Ricky Saints (* 1/2)

► Este martes en WWE NXT

La Campeona NXT, Lola Vice, lleva semanas en rivalidad con Izzi Dame, quien busca una oportunidad por el título. Dame ha utilizado a The Culling como instrumento de presión psicológica, aprovechando la superioridad numérica. La semana pasada fue diferente: Vice salió al ring, Shawn Spears apareció en pantalla para distraerla, momento que aprovecharon Dame y Niko Vance para aparecer, estando a punto de atacar a Vice. Lo que no contaban es que Mr. Iguana saliera de debajo del ring, despejando el cuadrilátero. Vice e Iguana actualmente son los Campeones de Parejas Mixtas AAA, y aunque esta noche no estarán en juego los cinturones, buscarán ajustar cuentas con Dame y Vance.

Kali Armstrong llegó a NXT hace poco desde el circuito EVOLVE, donde fue campeona, y ha anunciado su intención de enfrentar a toda la división femenil. Jaida Parker será su primera prueba. El debut de Lizzy Rain la semana pasada demostró que NXT está en modo de incorporaciones activas. Armstrong es la segunda pieza de esa misma política.

En mano a mano, Jasper Troy enfrentará a Jackson Drake. La semana pasada, Troy confrontó a Drake en backstage. Drake es parte de The Vanity Project, así que esta guerra que ha desatado podría ser más caótica de lo normal.

La semana pasada fue una tormenta de debuts en NXT. EVIL hizo su debut sorpresa, apareciendo en el segmento de Tony D’Angelo antes de que Tavion Heights lo atacara. Inmediatamente después, Will Kroos corrió al ring y le conectó un moonsault, dejando al campeón NXT tendido. Tristan Angels y Kam Hendrix interrumpieron la celebración de Myles Borne tras retener el Campeonato Norteamericano, con Hendrix atacando al campeón por la espalda desde la multitud. Tate Wilder apareció para salvar a Sean Legacy y EK Prosper de una emboscada de BirthRight tras su derrota ante Lexis King y Uriah Connors.

Ninguno de ellos está anunciado formalmente para esta semana, pero con toda esa energía suelta en el aire, sería extraño que NXT no encontrara la forma de darles seguimiento.