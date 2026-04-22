John Cena sorprendió hoy a sus millones de seguidores al compartir el tráiler oficial de Coyote vs. ACME, la esperada comedia híbrida de acción real y animación CGI inspirada en los clásicos de Looney Tunes.

Cena promocionó la cinta como “¡El mayor juicio animado de todos los tiempos!”. En el tráiler se ve a Wile E. Coyote harto de los productos defectuosos de la Corporación ACME que, durante décadas, le han arruinado la vida en su eterna persecución del Correcaminos.

The biggest cartoon court case ever!

Coyote vs. ACME. In theaters August 28. pic.twitter.com/xxqDeW1agN — John Cena (@JohnCena) April 22, 2026

El Coyote decide demandar a la empresa y contrata a un abogado (interpretado por Will Forte). Del lado contrario, la ACME envía a su mejor defensor: Buddy Crane, encarnado por el propio John Cena, quien interpreta al antagonista principal, un abogado corporativo implacable.

► Coyote vs. ACME: Una película que casi no ve la luz

La cinta, dirigida por Dave Green (conocido por Earth to Echo y Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows), se filmó en 2022. Originalmente era un proyecto de Warner Bros. Discovery, pero en noviembre de 2023 fue cancelada y archivada por la compañía para aprovechar un beneficio fiscal, lo que generó una ola de indignación entre los fans de Looney Tunes.

Gracias a la presión del público y a la insistencia del equipo creativo, Ketchup Entertainment adquirió los derechos en marzo de 2025 y salvó la película.

Coyote vs. ACME finalmente llegará a las salas el próximo 28 de agosto de 2026. El reparto lo completan Lana Condor, Tone Bell y P. J. Byrne, entre otros. John Cena, quien ha hablado públicamente de lo “duro” que fue ver el proyecto casi desaparecer, se mostró eufórico en entrevistas recientes:

“Cuando pones el corazón y el alma en algo y lo archivan, es difícil… Me alegra que finalmente la vean”.