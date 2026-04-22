Coyote vs. ACME lanza su tráiler oficial, con John Cena como el villano

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Coyote vs. Acme

John Cena sorprendió hoy a sus millones de seguidores al compartir el tráiler oficial de Coyote vs. ACME, la esperada comedia híbrida de acción real y animación CGI inspirada en los clásicos de Looney Tunes.

Cena promocionó la cinta como “¡El mayor juicio animado de todos los tiempos!”. En el tráiler se ve a Wile E. Coyote harto de los productos defectuosos de la Corporación ACME que, durante décadas, le han arruinado la vida en su eterna persecución del Correcaminos.

El Coyote decide demandar a la empresa y contrata a un abogado (interpretado por Will Forte). Del lado contrario, la ACME envía a su mejor defensor: Buddy Crane, encarnado por el propio John Cena, quien interpreta al antagonista principal, un abogado corporativo implacable.

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Coyote vs. Acme
John Cena en Coyote vs. Acme.

La cinta, dirigida por Dave Green (conocido por Earth to Echo y Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows), se filmó en 2022. Originalmente era un proyecto de Warner Bros. Discovery, pero en noviembre de 2023 fue cancelada y archivada por la compañía para aprovechar un beneficio fiscal, lo que generó una ola de indignación entre los fans de Looney Tunes.

Gracias a la presión del público y a la insistencia del equipo creativo, Ketchup Entertainment adquirió los derechos en marzo de 2025 y salvó la película.

Coyote vs. Acme
Coyote vs. Acme.

Coyote vs. ACME finalmente llegará a las salas el próximo 28 de agosto de 2026. El reparto lo completan Lana Condor, Tone Bell y P. J. Byrne, entre otros. John Cena, quien ha hablado públicamente de lo “duro” que fue ver el proyecto casi desaparecer, se mostró eufórico en entrevistas recientes:

“Cuando pones el corazón y el alma en algo y lo archivan, es difícil… Me alegra que finalmente la vean”.

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John Cena en Coyote vs. Acme.

Columnista de la revista SÚPER LUCHAS desde 1998. Editor en Jefe desde 2003

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