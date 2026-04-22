7 cosas que nos dejó WWE NXT Revenge – Noche 2

WWE NXT Revenge cerró su segunda noche con un programa muy completo, con dos luchas femeniles que destacaron por encima del resto, un nuevo campeón y varias historias que avanzaron con fuerza. Entre retenciones, ataques y traiciones, NXT dejó bastantes temas importantes de cara a las próximas semanas.

WWE NXT Revenge – Noche 2

1- Zaria venció y traicionó a Sol Ruca

El evento estelar tuvo y fue un cierre estelar a NXT. Zaria derrotó a Sol Ruca en un combate de «última mujer en pie» donde ambas dejando varios momentos espectaculares. Pero lo mejor llegó al final. Sol evitó que Zaria cayera desde lo alto, ambas se abrazaron y parecía que volvían a estar en buenos términos. Sin embargo, Zaria la empujó y mandó a Sol contra las mesas para quedarse con la victoria. Un cierre cruel y muy efectivo para una rivalidad fantástica.

2- Tatum Paxley vs Blake Monroe fue un espectáculo

La lucha de ataúd por el Campeonato Norteamericano Femenil cumplió con creces. Tatum Paxley retuvo ante Blake Monroe en una lucha violenta, creativa y muy bien armada de principio a fin. Hubo spots con el ataúd, la casa de muñecas, el extintor y hasta el campeonato personalizado de Blake. El cierre, con Cemetery Drive sobre los diamantes y la posterior caída de Monroe dentro del ataúd, remató una defensa muy sólida para Paxley, que sigue creciendo como campeona.

3- Lexis King logra su primer título y BirthRight gana fuerza

Lexis King venció a EK Prosper y se convirtió en el nuevo Campeón WWE Speed. El hijo del legendario Brian Pillman había luchado por tíutlos antes pero siempre sin éxito y este es su primero en la WWE. BirthRight ayudó a King a ganar, y después dejaron claro que esto es solo el comienzo. La facción quiere acumular campeonatos y empezar a dominar NXT. Además, ya quedó servida la continuación de la historia con EK Prosper, que no tardó en pedir revancha.

4- Keanu Carver fue presentado como una amenaza seria

La victoria de Keanu Carver sobre Joe Hendry por decisión arbitral no fue una más. NXT quiso mostrarlo como un tipo peligroso, agresivo y capaz de destrozar a un rival popular como el exCampeón NXT y exCampeón Mundial TNA. Más allá del combate, el punto importante fue la forma en que terminó todo. Carver no se conformó con ganar, sino que siguió atacando y obligó al árbitro a detener la lucha. Fue una manera clara de posicionarlo como uno de los nombres a seguir.

5- DarkState empezó a mostrar problemas internos

Myles Borne retuvo el Campeonato Norteamericano de NXT ante Dion Lennox, sobreviviendo a la presión constante de DarkState y sacando adelante otra defensa importante. Pero el detalle interesante vino después, cuando Saquon Shugars reveló que había conseguido otra oportunidad titular… para él, y no para Lennox. La reacción de Dion dejó claro que aquí puede haber tensión interna en la facción. NXT no solo sigue impulsando a Borne, sino que además empieza a mover algo dentro del grupo de rudos.

6- Izzi Dame ya se colocó en la órbita de Lola Vice

Lola Vice salió a hablar de su reinado como Campeona NXT, pero la interrupción de Izzi Dame cambió rápido el tono del segmento. Dame la encaró, la señaló como vulnerable y acabó atacándola para posar con el campeonato. Con eso, NXT dejó bastante claro quién puede ser la siguiente rival de Lola. Y no solo eso: también sembró la idea de que la campeona necesitará ayuda para hacer frente a The Culling, así que aquí puede haber más que una simple lucha titular.

7- Varias historias abiertas para el próximo episodio