NXT REVENGE: Keanu Carver destruyó a Joe Hendry

Joe Hendry enfrentó Keanu Carver en la segunda semana de NXT REVENGE. La semana pasada, Carver interrumpió el concierto de Hendry, le quebró una guitarra encima y terminó lanzando a Hendry y a varios agentes de seguridad de un solo Spear a través de la barricada.

► Momentos clave

Carver inició yéndosele encima a golpes a Hendyr, quien pudo defenderse con una zancadilla, aunque poco después el grandulón impuso su fortaleza.

Hendry lucía lastimado de la espalda, pues Carver lo arrojó de una esquina a otra, para luego elevarlo a sus hombros para un quebradora de hombros. Hendry pudo volver a derribar a Carver, para luego sacarlo del ring con un lariat.

Pero abajo del ring no le fue tan bien a Hendry. Tuvo entonces que tratar de escapar. Sin embargo, Carver lo alcanzó, azotándolo sobre la escaleras metálicas.

Los puños de Carver llovían sobre Hendry, quien tuvo que buscar rodadas para espaldas planas, sin éxito alguno. Hendry pudo aplicar rompecuellos y un DDT, pero no pudo llevárselo en súplex. Carver lo acorraló en una esquina para recetarle unos empellones. Luego se lo llevó a la lona con un candado a la cabeza.

Hendry no pudo librarse de un súplex alemán ni de una quebradora sobre la rodilla, pero ni así claudicaba. Una quebradora más la mantuvo como llave de rendición.

Hendry se recuperó y conectó una serie de lariats. Luego aplicó Fallaway Slam, pero al hacer su finta, Carver le cruzó el rostro con lazo. Luego, un brutal Spinebuster y se le fue al Ground and Pound hasta que el réferi detuvo la lucha.

► ¿Y ahora qué?

Keanu Carver se establece como fuerza demoledora en NXT, ante un Hendry que podría estar ya en el elenco principal, pues el próximo lunes aparecerá en Raw.