NXT REVENGE: Lexis King obtuvo el Campeonato WWE Speed tras vencer a EK Prosper

Lexis King y EK Prosper se enfrentaron por el vacante Campeonato WWE Speed, título al que Elio LeFleur tuvo que renunciar por lesión. Prosper viene de eliminar a Dorian Van Dux la semana pasada con una actuación sobresaliente a la que calificamos con cuatro estrellas.

► Momentos clave

Como toda lucha en la división Speed, las acciones fueron vertiginosas desde el inicio. Prosper casi gana con una guillotina que provocó que Lexis King huyera del ring. Prosper quiso volar, pero se interpusieron los demás de Birtrigh.

Con una serie de ataques en la esquina, King dejó en malas condiciones a Prosper, quien tuvo que recurrir a los codazos directos al rostro. En un juego de cuerdas, impactó patadas estilo Malenko, King contestó con silla eléctrica y Backstabber.

Prosper atacó con patadas al cráneo. Súplex con tirantes hacia la esquina. King evitó que Prosper se lanzara desde el esquinero y ambos se fueron a la ceja del ring, donde hubo intercambio de golpes. Prosper pudo lanzar fuera a King y lo siguió con moonsault desde las alturas. Luego lo subió al ring y tuvo que defenderse de Birtright. King lo espero en el encordado, recibiéndolo con patada para luego terminarlo, obteniendo así el título.