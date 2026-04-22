NXT REVENGE: Myles Borne retuvo el título Norteamericano ante Dion Lennox

Myles Borne expuso el Campeonato Norteamericano NXT ante Dion Lennox. Lennox emboscó a Borne con una silla inmediatamente después de que el campeón defendiera el título ante Johnny Gargano en Stand & Deliver, golpeándolo por la espalda y ejecutando un Emerald Flowsion sobre la silla. Borne, quien es sordo, señaló que fue un golpe que incluso él pudo «escuchar».

► Momentos clave

Apenas empezó la lucha, Lennox embistió a Borne, buscando el toque de espaldas. El campeón se defendió con patadas voladoras. Lennox le aplicó Northern Lights Suplex para dos segundos. Borne le aplicó un súplex a su estilo. La acción era vertiginosa.

En juego de cuerdas, Borne aplicó powerslam. Lennox escapó del ring y Borne lo siguió con un tope sobre la tercera, con el cual se llevó también a Osiris Griffin.

Mientras los de DarkState le reclamaban a Borne, éste de distrajo y Lennox pudo derribarlo de la ceja del ring. Luego lo estrelló en uno de los costados del cuadrilátero, comenzando una larga serie de minutos de dominio.

Tras el corte comercial, Lennox seguí martirizando a Borne, a quien incluso azotó sobre la escalera metálica. Luego, casi lo derrota con un powerbomb.

En un intento de Spinebuster, Borne aplicó DDT, y de inmediato una serie de lariats y un par de quebradoras. Pero cuando subió a las cuerdas, Lennox lo bajó con superplex.

Ambos intercambiaron puñetazos, quedando en malas condiciones. Pero Saquon Shugars quiso intervenir, y eso le costó caro a Lennox, pues tras empujar a Lennox, lo terminó con Borne Again.

► ¿Y ahora qué?

Es posible que esto provoque más fracturas al interior de DarkState, mientras que Borne sigue creciendo como una de las principales figuras de NXT.