NXT Stand and Deliver: Myles Borne retuvo ante Johnny Gargano, pero fue atacado por Dion Lennox

Esta noche, en la cuarta lucha del especial NXT Stand and Deliver 2026 presentado por WWE, vimos cómo Johnny Gargano salió de su depresión y por fin tuvo una lucha en meses, aunque Myles Borne lo venció y retuvo el Campeonato Norteamericano NXT.

► Momentos clave

La lucha fue muy buena, con grandes momentos; Myles estuvo a la altura de todo un gran veterano como lo es Gargano.

El final de la lucha llegó luego de varios intentos de rodadas a espaldas de lado y lado.

Johnny puso a Myles en su GargaNo Escape, pero este logró resistir y tocar las sogas y Johnny soltó la llave.

Se fueron hacia la rampa de entrada, en donde Johnny le dio algunos puños y luego, metió a Myles al ring y le dio una superkick.

Borne reaccionó con un golpe con el antebrazo y un Borne Again... Myles le repitió la dosis de su Borne Again y ganó, y así retuvo el título.

► ¿Y ahora qué?

Aunque no ganó el Campeonato Norteamericano NXT, Johnny Gargano volvió a dar una buena lucha, lejos de la depresión, luego de meses, así que ya veremos qué planes creativos hay para él, ya sea en NXT o en el elenco principal de WWE.

Tras la lucha, Dion Lennox atacó con un silletazo a traición a Myles Borne y levantó el Campeonato Norteamericano NXT, luego, el líder de DarkState arrojó contra la silla a Borne.