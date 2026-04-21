Roman Reigns inició reinado, CM Punk apuntó a Cody Rhodes y Jacob Fatu lanzó reto. Estas y más son 7 cosas que dejó WWE Raw tras WrestleMania 42.

WWE Raw después de WrestleMania 42

1- CM Punk ya mira hacia Cody Rhodes

Aunque perdió el Campeonato Mundial de Peso Completo ante Roman Reigns en WrestleMania 42, CM Punk dejó claro que sigue siendo una figura central en WWE. Su promo fue una de las más sinceras de la noche, mezclando dolor personal, orgullo y ambición. Pero lo más importante llegó después, cuando Cody Rhodes apareció y prácticamente le abrió la puerta a una futura lucha por su Campeonato WWE. Punk no pidió nada de forma directa, pero su mirada al campeonato de Cody lo dijo todo. WWE ya dejó sembrado un posible choque grande para las próximas semanas después de que «La Pesadilla Americana» retuviera el título ante Randy Orton en el magno evento.

2- Jacob Fatu se planta frente a Roman Reigns

El cierre del show de la marca roja dejó uno de los momentos más interesantes de la noche. Roman Reigns, el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo, salió acompañado por The Usos y habló de poder, familia y unidad, intentando reconstruir esa imagen de dominio total que tuvo con The Bloodline. Sin embargo, Jacob Fatu apareció para romper por completo esa idea. No salió a reconocer al «OTC», sino a decirle que necesita su campeonato y todo lo que viene con él. Esto después de vencer a Drew McIntyre en WrestleMania. No quiere ser el nuevo jefe de la familia, pero sí quiere el lugar que ocupa. Fue una gran forma de presentar al «Lobo Samoano» como amenaza real y de dejar muy encaminado un posible combate titular para Backlash.

3- Oba Femi confirmó su ascenso

A veces no hace falta decir mucho para dejar huella. Oba Femi abrió el show, recibió una gran reacción del público y con apenas unas pocas palabras dejó claro que ahora juega en otro nivel. Su victoria sobre Brock Lesnar en WrestleMania 42 ya lo había colocado como una de las grandes sensaciones del fin de semana, pero Raw confirmó que WWE lo ve como alguien importante. Puede ir tras un título, entrar en una rivalidad grande o simplemente seguir creciendo, pero lo evidente es que ya no luce como promesa, sino como realidad.

4- Liv Morgan ya tiene nuevas rivales

Liv Morgan celebró su coronación como Campeona Mundial, agradeció a The Judgment Day y se reafirmó como la figura dominante de la división. Pero su celebración duró poco, porque Sol Ruca apareció para debutar en Raw y plantarse frente a ella sin miedo. Aunque Liv terminó ganando el combate gracias a la intervención de Zaria, Sol salió muy bien parada en su primera gran noche en la marca roja. Y para rematar, Stephanie Vaquer apareció al final para encarar a Liv, dejando claro que buscará recuperar el cinturón perdido en WrestleMania y que la nueva campeona ya tiene varios frentes abiertos. La división femenil salió bastante reforzada del programa.

5- Ethan Page y Sol Ruca refrescan Raw

Uno de los aspectos más interesantes del episodio fue la llegada de caras nuevas, un plato que WWE suele servir en los episodios de Raw posteriores a WrestleMania. El exCampeón de Norteamérica «All Ego» Ethan Page debutó en la marca roja con victoria sobre Je’Von Evans, mostrando de inmediato que no llegó para ser uno más del montón. En paralelo, la exCampeona de Norteamérica y exCampeona WWE Speed Sol Ruca también dio el salto a Raw y tuvo una presentación muy positiva frente a Liv Morgan, incluso en derrota. Ambos aportan frescura al elenco y representan justo lo que WWE necesita después de WrestleMania: nuevos nombres que puedan subir rápido de nivel.

6- The Street Profits regresaron

Una vez fueron uno de los equipos más potentes de la WWE pero de un tiempo a esta parte The Street Profits han sido poco más que irrelevantes. Pero eso parece que ya ha cambiado. Montez Ford y Angelo Dawkins regresaron durante este Raw posterior a WrestleMania para ayudar a Seth Rollins en su rivalidad con The Vision, cuyos miembros Logan Paul y Austin Theory ostentan el Campeonato Mundial de Parejas. Es interesante que los excampeones hayan vuelto pero también descubrir qué tiene la WWE preparada para ellos y si van a recuperar sus mejores tiempos o no.

7- Roman Reigns inicia un reinado lleno de amenazas

Roman Reigns terminó el show como campeón y volvió a presentarse como el gran centro de poder de la marca roja. Pero a diferencia de otras etapas, ahora el panorama no gira solo a su alrededor. Jacob Fatu ya lo retó, CM Punk sigue siendo una posibilidad latente, Gunther dejó claro que quiere recuperar el Campeonato Mundial y hasta LA Knight apareció para meterse en la conversación. Es decir, Roman está arriba, sí, pero su nuevo reinado no será cómodo ni mucho menos tranquilo.