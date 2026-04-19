WWE WrestleMania 42: Oba Femi destrozó a Brock Lesnar

Esta noche, en la primera lucha de la Noche 2 de WWE WrestleMania 42, vimos una explosiva lucha entre la legendaria figura de WWE, Brock Lesnar, y el joven prospecto, Oba Femi.

► Momentos clave

La campana sonó y ambos se enfrascaron en una toma de réferi, en donde duraron varios segundos, pues son muy fuertes y ninguno lograba sacar ventaja.

Lesnar empujó a Oba Femi, y luego, se miraron con odio. Luego, repitieron la toma de réferi; esta vez fue Oba Femi quien empujó.

Lesnar levantó a Oba, lo mandó contra el esquinero y le dio tacleadas de hombro… Oba Femi luego lo empujó y lo mandó a volar.

Oba Femi resistió dos fuertes lazos al cuello, y se le adelantó para castigar con tremendo lariat a Lesnar, quien salió del ring sorprendido. Heyman también se sorprendió.

Lesnar tomó las escaleras metálicas, pero se arrepintió y gritó de frustración. Heyman le dio consejos... pero, Oba lo tomó del cabello, solo que Lesnar, con una desnucadora contra las sogas, lo lastimó y luego lo arrojó duro contra el poste LED del esquinero.

Lesnar luego arrojó a Oba duro contra las escaleras metálicas, y lo metió al ring.

Lesnar castigó con un buen súplex alemán a Oba Femi, luego le repitió la dosis, y luego, un tercer tremendo súplex.

Lesnar recibió varios antebrazos a la cara en el esquinero, pero el ex Campeón UFC se puso sobre sus hombros a Oba Femi y lo remató con el F5, para que los fans lo ovacionaran.

Oba Femi sorprendió con tremendo chokeslam a Brock Lesnar… Oba Femi remató con tremendo powerbomb a Brock Lesnar y le ganó.

► ¿Y ahora qué?

Pues la idea más clara es que Oba Femi tuvo un gran logro en WWE, es un gran pase un pase de estafeta, Michael Cole lo dijo: Oba Femi es The Next Big Thing, La Próxima Gran Cosa.