WWE RAW 20 DE ABRIL 2026 .— Roman Reigns cerró WrestleMania 42 con el Campeonato Mundial de Peso Completo en su poder tras derrotar a CM Punk. El Jefe Tribal sobrevivió al GTS de Punk y pudo conectar un Spear para obtener la contundente victoria. Esta noche, en Monday Night Raw, se espera la aparición de Reigns, quien inicia un nuevo reinado, y esta vez, como él mismo lo aseguró, será de tiempo completo. Por su parte, CM Punk está anunciado para esta noche y casi con certeza abordará la derrota. La pregunta más grande es qué sigue para el autoproclamado Best in the World. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la T-Mobile Arena, en Paradise, Nevada.

Oba Femi hizo su debut en WrestleMania derrotando a Brock Lesnar limpiamente, una de las reacciones más fuertes del fin de semana. Tras esta victoria, es posible que busque el título mundial, Money in the Bank o cualquier otro desafío. Esta noche es donde comienza la campaña.

Rhea Ripley derrotó a Jade Cargill para ganar el Campeonato Femenil WWE, su cuarto título mundial. Está anunciada para esta noche antes de presumiblemente irse a SmackDown.

Liv Morgan derrotó a Stephanie Vaquer en la Noche 1 para convertirse en Campeona Mundial, con ayuda de Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez. Todas ellas están anunciadas para esta noche.

Penta retuvo el Campeonato Intercontinental en la lucha de escaleras y hará su aparición como campeón esta noche.

¿Qué regreso sorpresa tiene WWE planeado para este año?

Backlash es el siguiente evento premium en vivo de WWE, programado para el 9 de mayo.

WWE Raw 20 de abril 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Oba Femi abrió el programa solo para decir que «su gobernante ha llegado».

WWE RAW 20 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Roman Reigns, nuevo campeón 1. Rhea Ripley e Iyo Sky vs. The Kabuki Warriors Kairi e Iyo iniciaron la acción, y la primera fue quien tomó la iniciativa, con algo de tiempo para burlarse de su rival. Sin embargo, Iyo logró sorprender a Kairi con un toque de espaldas y cedió el relevo a Rhea, y luego también ingresó Asuka, con Mami dominando por un rato. Asuka sacó a Rhea del ring y cedió su relevo para que Kairi logre conectar un codazo. El Final Valoración 0.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros

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