WWE RAW 20 DE ABRIL 2026 .— Roman Reigns cerró WrestleMania 42 con el Campeonato Mundial de Peso Completo en su poder tras derrotar a CM Punk. El Jefe Tribal sobrevivió al GTS de Punk y pudo conectar un Spear para obtener la contundente victoria. Esta noche, en Monday Night Raw, se espera la aparición de Reigns, quien inicia un nuevo reinado, y esta vez, como él mismo lo aseguró, será de tiempo completo. Por su parte, CM Punk está anunciado para esta noche y casi con certeza abordará la derrota. La pregunta más grande es qué sigue para el autoproclamado Best in the World. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la T-Mobile Arena, en Paradise, Nevada.
- WWE RAW 13 de abril 2026 | A cinco días de WrestleMania.
- WWE NXT 14 de abril 2026 | Tony D’Angelo vs. Ethan Page.
- WWE SMACKDOWN 17 de abril 2026 | La campal de André el Gigante.
- WWE WRESTLEMANIA 42, Noche 1 | Cody Rhodes vs. Randy Orton.
- LUCHA LIBRE AAA 18 de abril 2026 | Mr. Iguana y Lola Vice vs. La Hiedra y Dinámico.
- WWE WRESTLEMANIA 42, Noche 2 | CM Punk vs. Roman Reigns.
Oba Femi hizo su debut en WrestleMania derrotando a Brock Lesnar limpiamente, una de las reacciones más fuertes del fin de semana. Tras esta victoria, es posible que busque el título mundial, Money in the Bank o cualquier otro desafío. Esta noche es donde comienza la campaña.
Rhea Ripley derrotó a Jade Cargill para ganar el Campeonato Femenil WWE, su cuarto título mundial. Está anunciada para esta noche antes de presumiblemente irse a SmackDown.
Liv Morgan derrotó a Stephanie Vaquer en la Noche 1 para convertirse en Campeona Mundial, con ayuda de Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez. Todas ellas están anunciadas para esta noche.
Penta retuvo el Campeonato Intercontinental en la lucha de escaleras y hará su aparición como campeón esta noche.
¿Qué regreso sorpresa tiene WWE planeado para este año?
Backlash es el siguiente evento premium en vivo de WWE, programado para el 9 de mayo.
WWE Raw 20 de abril 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
Oba Femi abrió el programa solo para decir que «su gobernante ha llegado».
WWE RAW 20 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Roman Reigns, nuevo campeón
1. Rhea Ripley e Iyo Sky vs. The Kabuki Warriors
El Final
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WWE RAW 20 de abril 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Roman Reigns, nuevo campeón
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