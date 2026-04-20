Roman Reigns volverá a trabajar a tiempo completo en WWE

Desde el 2022, cuando renovó su contrato con la compañía, Roman Reigns ha estado trabajando a tiempo parcial, un horario que influyó en su rivalidad con CM Punk antes del evento principal de WrestleMania 42. El «Original Tribal Chief» derrotó a Punk, consiguiendo su séptimo título mundial de la WWE, y evitando con ello marcharse de la compañía (algo que había prometido hacer en caso de salir derrotado).

► Roman Reigns estará este lunes en WWE RAW

Tras convertirse en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo este fin de semana, Roman Roman Reigns prometió un reinado prolongado, y también dio la noticia de que estará presente en mayor medida de aquí en adelante cuando Corey Graves le preguntó durante el Post-Show de WrestleMania acerca de sus planes inmediatos. El «Original Tribal Chief» confirmó que estaría en el «WWE Raw» del lunes y que continuaría presente durante el verano.

«Los llevaré a Monday Night Raw mañana por la noche. Nos vemos mañana. Ahí es donde nos vemos. Vamos a solucionar todo este rollo de los luchadores a tiempo parcial. Mejor que me hagan sitio, porque me van a ver todo el verano».

No está confirmado si Roman Reigns luchará o simplemente participará en algún segmento este lunes. Recordemos que el flamante Campeón Mundial no ha luchado en televisión desde el estreno de «Raw» en Netflix en enero del año pasado, pero en todo caso, ya resulta una noticia importante el hecho de que el Campeonato Mundial no va a estar desaparecido en los próximos meses.

Habrá que ver qué tiene que decir Roman Reigns este lunes en RAW, al igual que CM Punk, quien fue derrotado limpiamente aunque lo dejó todo en el ring. Ciertamente, habrá que estar atentos a la programación.