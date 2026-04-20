Stardom: Resultados «American Dream 2026» Neo Genesis se impone

Stardom regresó a Las Vegas con «American Dream 2026«, evento que se vio afectado por problemas de visa para algunas luchadoras y una apretada agenda para reprogramar.
► «American Dream 2026»
Thekla apareció en el evento y atacó al presidente Taro Okada mientras este pronunciaba un discurso en el ring, durante el intermedio. Okada despidió a Thekla y la expulsó de Stardom por atacar repetidamente a los directivos y por su indisciplina.
La Campeona Mundial Femenina de ROH, Athena, obtuvo una victoria individual sobre Rina. Ésta intentó pero Athena fue contundente y no permitió que Rina se impusiera.
Saya Iida desafió a Alex Windsor por el Campeonato Femenino NJPW STRONG, pero finalmente se fue de Las Vegas con las manos vacías. Windsor consiguió su primera defensa titular.
En el evento principal, Neo Genesis (Starlight Kid, AZM y Mei Seira) se coordinaron a la perfección para derrotar al trío de AEW conformado por Kris Statlander, Willow Nightingale y Harley Cameron. Al término de la batalla, los aficionados ovacionaron ampliamente a las ganadoras.
Los resultados completos son:
Stardom «AMERICAN DREAM 2026», 17.04.2026
Pearl Theater at Palms Casino Resort, Nevada, USA
1. Natsupoi y Aya Sakura vencieron a Brittnie Brooks y SAKI (8:17) con un Fairial Gift de Natsupoi sobre Brooks.
2. Maika, Mina Shirakawa y HANAKO vencieron a Hazuki, Suzu Suzuki y Rina Yamashita (12:08) con un Modified Michinoku Driver de Maika sobre Suzuki.
3. Athena venció a Rina (13:08) con un Cozy Lock.
4. STRONG Women’s Title: Alex Windsor (c) venció a Saya Iida (11:59) con la Made in Japan defendiendo el título.
5. Starlight Kid, AZM y Mei Seira vencieron a Willow Nightingale, Kris Statlander y Harley Cameron (12:32) con la Azumi Sushi de AZM sobre Cameron.