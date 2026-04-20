Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 13 al 19 de abril 2026.

La semana del 13 al 19 de abril de 2026 no fue una semana cualquiera en WWE: fue el punto de ebullición que desembocó en WrestleMania 42, donde las hi storias dejaron de insinuarse para resolverse a golpes, caídas y momentos definitivos. En ese tránsito entre la expectativa y la consagración, tres figuras se elevaron por encima del resto, no solo por resultados, sino por cómo narraron —con cuerpo y palabra— el clímax de la temporada.

► Los protagonistas de la semana en WWE del 13 al 19 de abril 2026

Su semana fue una demostración de jerarquía sostenida desde las últimas promos antes del evento hasta su actuación en WrestleMania, todo giró en torno a su capacidad de controlar el ritmo emocional de la historia. Reigns no solo llegó como eje narrativo, sino que salió reafirmado. En el evento, su combate tuvo esa cadencia pesada, donde cada intervención parecía diseñada para recordarle al público quién dicta las reglas. No fue espectacular en el sentido tradicional; fue dominante en el sentido estructural. Y eso, en la vitrina más grande, pesa más.

Su semana fue la de un hombre caminando sobre la cuerda floja entre la presión y la oportunidad. Cada aparición previa construyó una tensión palpable, y en WrestleMania respondió con una actuación que priorizó la narrativa sobre el artificio. Rhodes entendió el momento no se trataba solo de ganar o perder, sino de sostener el drama. Su ejecución fue limpia, emocionalmente precisa, y lo posicionó como uno de los grandes motores de la semana, independientemente del resultado final.

Rhea Ripley, quien aportó una dimensión distinta al conjunto. Su presencia durante la semana y en WrestleMania fue la de una figura que no necesita validación externa se impone. Ripley combinó intensidad física con una seguridad escénica que la hizo destacar incluso en un evento saturado de estrellas. Su actuación no solo fue dominante en términos de ejecución, sino también en cómo sostuvo la atención del público, proyectando una imagen de control absoluto dentro de su división.

► Combate de la semana

CAMPEONATO MUNDIAL PESO COMPLETO WWE: CM Punk (c) vs. Roman Reigns – WrestleMania 42 (noche 2) – domingo 19 de abril 2026

No destacó por volumen de movimientos ni por ritmo frenético, sino por algo más difícil de ejecutar en un escenario como WrestleMania: control absoluto de la narrativa. Fue una lucha construida sobre psicología, donde cada transición tuvo lógica y cada pausa añadió tensión. Reigns impuso su clásico dominio metódico, ralentizando el combate y llevando a Punk a su terreno. Pero Punk respondió con lectura táctica, rompiendo el ritmo en momentos clave y obligando a Reigns a salir de su zona de confort. Ese contraste fue el motor del combate. La recta final elevó todo intentos de conteos creíbles, público completamente invertido y una sensación constante de desenlace inminente. No hubo exceso; hubo precisión. Cada movimiento importante se sintió definitivo.