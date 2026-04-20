WrestleMania 42: 7 cosas que nos dejó la Noche 2

La segunda noche de WrestleMania 42 cerró el fin de semana más importante de WWE con cambios titulares, despedidas inesperadas y un mucho más. A continuación, repasamos 7 cosas que nos dejó el desenlace de «La Vitrina de los Inmortales».

1- Roman Reigns vuelve a la cima

Roman Reigns derrotó a CM Punk en la lucha estelar y conquistó el Campeonato Mundial de Peso Completo. Con ello, sumó un nuevo reinado mundial y volvió a colocarse como la figura central de WWE; junto a Cody Rhodes, el actual Campeón WWE. Ahora queda por ver si será un campeón más presente o si mantendrá un calendario reducido. «El Jefe Tribal» no ostentaba un título desde WrestleMania 40 y estos dos años han planteado no pocas preguntas sobre su estatus en la compañía. ¿Buscará ahora hacer historia con su nuevo cinturón?

Embed from Getty Images

► 2- CM Punk sigue siendo «El mejor del mundo»

Aunque cayó en WrestleMania, CM Punk demostró que sigue siendo un estelarista total. Su combate con Roman fue intenso, dramático y probablemente el mejor de todo el fin de semana. No retuvo el título, pero sí mantiene totalmente su lugar en la élite. La gran pregunta es qué camino va a tomar ahora, si buscará una revancha inmediata en Backlash o encontrará un nuevo oponente. Lo que sigue estando claro es que «El mejor del mundo» no ha perdido en absoluto el nivel con esta derrota.

Embed from Getty Images

► 3- Brock Lesnar pudo despedirse

Aún estando en el aire la posibilidad de que regrese, como ocurre con todas las Superestrellas WWE que alguna vez se despidieron, Brock Lesnar dijo adiós al Universo WWE. Hubo un tiempo, no hace mucho, cuando estaba ausente de WWE al aparecer su nombre en la investigación del juicio Janel Grant contra Vince McMahon, que no estaba claro que alguna vez fuera a volver. No ha habido confirmación oficial pero si todo está dicho y hecho con «La Bestia Encarnada», al menos pudo despedirse.

Embed from Getty Images

► 4- Oba Femi ya parece una estrella grande

Vencer a Brock Lesnar en WrestleMania no es cualquier cosa. WWE apostó fuerte por Oba Femi y el resultado fue claro: salió del evento como una de las caras con más futuro de toda la empresa. Ya se sentía así cuando estaba haciéndose en nombre en NXT y no ha dejado de mejorar. Hay un nuevo monstruo en la WWE. ¿Encontrarán finalmente al nuevo Mark Henry o Big Show que no pudieron conseguir con Omos? ¿Una versión mejorada de Braun Strowman?

Embed from Getty Images

► 5- ¿WWE ya no confía en Jade Cargill?

Rhea Ripley derrotó a Jade Cargill y volvió a ser Campeona WWE. WWE parece confiar otra vez en una de sus figuras femeninas más sólidas y populares de los últimos años. Y por contra parece ya no confiar tanto en la exAEW, la que debe (o debía) tomar el relevo. No de Ripley, porque aún le queda muchos años por delante, pero sí de otras. O más que tomar el relevo, ser otra gran luchadora estelar que pudiese cargar sobre sus hombros con la división femenil.

Embed from Getty Images

► 6- Penta sigue creciendo en WWE

Penta retuvo el Campeonato Intercontinental en una lucha de escaleras llena de caos y spots espectaculares. Mantenerlo campeón en WrestleMania confirma que WWE lo considera una pieza importante. Y lo cierto es que el nativo de México no ha hecho más que demostrar que hace bien en darle más y más oportunidades. Además, el «Cero Miedo» apenas está empezando su reinado y su trayectoria como Superestrella.

Embed from Getty Images

► 7- La Noche 2 salvó WrestleMania 42

Después de una Noche 1 discutida, el domingo dejó mejores sensaciones. Hubo combates más sólidos, decisiones importantes que se sintieron dignas del gran evento anual y una estelar potente que puso el broche de oro a todo el fin de semana. En conjunto, la Noche 2 mejoró claramente la percepción final de la velada. La Noche 2 salvó WrestleMania 42.