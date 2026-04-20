Fuerza y Honor: NTWE corona nuevo Campeón Gades este sábado
► El regreso de Judas
- COMBATE RUNNAWAY: Michael Cross derrotó a Big Bulldog, Gus McKenzie, Luke Butcher, William Mauga y Vlad. Las reglas eran las siguientes: los seis luchadores empezaban en el ring, teniendo terminantemente prohibido salir del mismo. Cada minuto y medio sonaba la campana y los luchadores debían salir del ring, con el último luchador siendo eliminado. Los luchadores restantes volvían a subir al ring para empezar una nueva ronda. Ganaba el luchador que conseguía salir de todas las rondas. En las postrimerías, Carlos Starr confronó a Cross y lo retó para el siguiente show de NTWE, Day Of The Hero (8 de mayo), a un combate sin reglas. Cross aceptó.
- Snyder vs. Manny Martínez terminó en empate por doble conteo fuera del ring.
- CAMPEONATO MÁXIMO DE NTWE: Damocles (c) derrotó a César Hawk para retener el título. Tercera defensa de Damocles desde que se coronara el pasado septiembre en Royal Cup.
- FINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO GADES (VACANTE): Galba derrotó a Jaylen Ryan para ganar el título. Valiéndose de la ayuda de Snyder, Galba se impuso. Por fin, desde noviembre del pasado año, cuando Judas debió dejarlo vacante por lesión, este oro tiene nuevo portador. En el epílogo, Galba y Snyder quisieron endosar paliza sobre Ryan, pero Judas hizo su regreso, y con la colaboración de William Mauga, repelió a los rudos. Seguidamente, Judas anunció que en Day Of The Hero, Galba defenderá el Campeonato Gades contra él y Mauga bajo triple amenaza.
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