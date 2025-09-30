Resultados NTWE Royal Cup 2025

Seguidamente, los resultados completos de Royal Cup 2025, cortesía de la propia NTWE mediante comunicado de prensa. Agradecimientos a la promotora.

El pasado viernes 26 de septiembre tuvo lugar la cuarta edición de la Royal Cup. Desde la Sala Box de Chiclana de la Frontera, la asociación gaditana coronó a un nuevo campeón en el evento estelar del show.

– Judas retuvo el campeonato de Gades en una triple amenaza tras derrotar a Orión y Solo Paul. El final de la lucha llegó tras rendirse Orión al recibir La Mística del campeón.

– Blaze venció a Vincent en un combate sin reglas con Mona Ortega como árbitro especial. A pesar de los intentos de Vincent por intentar evitar que Mona fuera la que oficiara el combate, atándola a una silla con ayuda de Michael Cross y Carlos Starr, finalmente pudo contar tres dando como ganador al príncipe aéreo. Como consecuencia de esto, Vincent pierde la presidencia de la NTWE y Mona será la nueva mandamás. Tras la lucha, Vincent sorprendió a todos anunciando su retiro de la lucha libre.

– Damocles logró la victoria en la batalla real de 25 luchadores para coronarse NUEVO campeón máximo de la NTWE. El combate originalmente era por la habitual copa, pero tras las quejas de Michael Cross y Carlos Starr por lo sucedido en la anterior lucha, la nueva presidenta decidió que el actual campeón sería el primero en entrar, defendiendo así el cinturón. Cross aguantó hasta el final, pero fue eliminado por Blaze. Finalmente, Damocles consiguió cerrar la noche por todo lo alto.