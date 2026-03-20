Fuerza y Honor: NTWE corona nuevo Campeón Gades este sábado

NTWE nos remitió la siguiente nota de prensa. Agradecimientos a la promotora.

El nuevo campeón Gades se decidirá este sábado en Fuerza y Honor

La asociación gaditana de lucha libre NTWE presenta este sábado 21 de marzo a las

18:00 la segunda edición de Fuerza y Honor. Desde su local ubicado en la calle Platino n.º 2

de Jerez de la Frontera tendrá lugar una velada con cuatro combates programados, con

entrada por tan sólo 6 euros.

Jaylen Ryan y Galba serán los candidatos a ser el nuevo portador del campeonato Gades,

vacante desde que Judas anunciara su lesión. Además, Damocles defenderá el campeonato

máximo ante el luchador madrileño César Hawk, después de que su compañero Shallow lo

intentará en Resistance.

En cuanto al resto de combates, Manny Martínez buscará venganza contra Snyder, y

tendremos el regreso de una estipulación muy impredecible: el combate Runaway. Seis

luchadores y solo uno podrá ser el vencedor. Para ello deberá ser el primero en salir del ring

al ruido de la bocina.

El espectáculo es apto para todos los públicos, siendo una opción de ocio alternativa que

gustará a propios y a extraños. La NTWE lleva desde 2019 ofreciendo espectáculos por

toda la provincia de Cádiz.

Recuerda que puedes encontrar más información sobre la NTWE y sus próximos eventos

en sus redes sociales: Instagram, Youtube, Tik Tok y X.