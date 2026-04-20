WWE RAW 20 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE RAW 20 de abril 2026 | Raw después de WrestleMania

Este lunes 20 de abril, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. Lyra Valkyria venció a Charlotte Flair (** 1/2)
  2. The Usos y LA Knight vencieron a MFT (**)
  3. Kairi Sane venció a Iyo Sky (** 1/2)
  4. Je’Von Evans y Dragon Lee vencieron a Rusev y JD McDonagh (** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 20 de abril de 2026

Cobertura y resultados WWE RAW 20 de abril 2026 | Raw después de WrestleMania
WWE RAW 20 de abril 2026.
  • Aparición de Roman Reigns como nuevo Campeón Mundial de Peso Completo.
  • CM Punk aborda su derrota en WrestleMania.
  • Oba Femi inicia su campaña tras vencer a Brock Lesnar.
  • Rhea Ripley celebra su título femenil.
  • Liv Morgan y sus aliadas aparecen tras su victoria.
  • Penta se presenta como Campeón Intercontinental.
  • ¿Un regreso sorpresa?

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 20 de abril de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: T-Mobile Arena Paradise, Nevada.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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