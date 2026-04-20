Este lunes 20 de abril, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

Lyra Valkyria venció a Charlotte Flair (** 1/2) The Usos y LA Knight vencieron a MFT (**) Kairi Sane venció a Iyo Sky (** 1/2) Je’Von Evans y Dragon Lee vencieron a Rusev y JD McDonagh (** 1/2)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 20 de abril de 2026

Aparición de Roman Reigns como nuevo Campeón Mundial de Peso Completo.

CM Punk aborda su derrota en WrestleMania.

Oba Femi inicia su campaña tras vencer a Brock Lesnar.

Rhea Ripley celebra su título femenil.

Liv Morgan y sus aliadas aparecen tras su victoria.

Penta se presenta como Campeón Intercontinental.

¿Un regreso sorpresa?

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 20 de abril de 2026.

Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).

Sede: T-Mobile Arena Paradise, Nevada.

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.