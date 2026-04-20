Este lunes 20 de abril, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- Lyra Valkyria venció a Charlotte Flair (** 1/2)
- The Usos y LA Knight vencieron a MFT (**)
- Kairi Sane venció a Iyo Sky (** 1/2)
- Je’Von Evans y Dragon Lee vencieron a Rusev y JD McDonagh (** 1/2)
► Momentos clave:
- Lyra Valkyria logra revertir el dominio técnico de Charlotte en la recta final, Bayley intervino sujetando su pierna sin que el árbitro lo notara y de esta forma Valkyria se llevo la victoria.
- Tama Tonga apareció inesperadamente, lo que provocó una apertura para que LA Knight conectara su Blunt Force Trauma sobre Tonga Loa y conseguir la cuenta de tres sin resistencia.
- Las intervenciones externas permitieron a Kairi Sane sacar ventaja y llevarse la victoria sobre Iyo Sky, cuando Asuka ataco a Sky dejándola servida para la secuencia final.
- El caos desatado al estar todos los involucrados golpeándose entre si, permitió a Dragon Lee encontrar el momento justo para ejecutar un Styles Clash sobre McDonagh, y lograr la victoria.
► Cartelera WWE RAW 20 de abril de 2026
- Aparición de Roman Reigns como nuevo Campeón Mundial de Peso Completo.
- CM Punk aborda su derrota en WrestleMania.
- Oba Femi inicia su campaña tras vencer a Brock Lesnar.
- Rhea Ripley celebra su título femenil.
- Liv Morgan y sus aliadas aparecen tras su victoria.
- Penta se presenta como Campeón Intercontinental.
- ¿Un regreso sorpresa?
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 20 de abril de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: T-Mobile Arena Paradise, Nevada.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Netflix
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.