El primer evento de MAPLE LEAF PRO (MLP) sobre suelo estadounidense, Multiverse, se dio como parte de la «WrestleMania Week», este pasado viernes 17 de abril desde el Pearl Theater del Palms Casino Resort en Las Vegas (Nevada, EEUU).

Su estelar fue un choque de tercias donde Místico, Amazing Red y Máscara Dorada fueron contra The Rascalz (Dezmond Xavier, Myron Reed y Zachary Wentz). Y también hubo cabida para dos títulos: el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL, con Hechicero buscando conservarlo ante Jonathan Gresham, y el Campeonato Femenil Canadiense MLP, con Gisele Shaw intentando hacer lo propio frente a Persephone, Shotzi Blackheart y Killer Kelly.

Completaron el cartel una «Sin City Street Fight» entre Paul Walter Hauser y QT Marshall, un choque de tercias donde The Demand se midieron a Rich Swann, Michael Oku y Sidney Akeem, uno de duplas donde Subculture se probaron ante Vaughn Vertigo y Guy Cool, además de una implicación de Steven Borden en mano a mano con Kiran Grey.

MLP Multiverse pudo seguirse en directo vía TrillerTV, donde está disponible para su visionado.

► MLP sale al mundo

Subculture (Mark Andrews y Flash Morgan Webster) derrotaron a Vaughn Vertigo y Guy Cool . Mientras Vertigo, canadiense, es un habitual de MLP, Cool hizo aquí su debut con la promotora. Emparejamiento «random», pero que funcionó, dado el carácter rudo de ambos. El concepto del show consistía en hacer converger a nombres de todas las promotoras posibles, pero me pareció un tanto absurdo que Subculture fueran presentados como talentos de ATTACK! Pro Wrestling. Aunque Andrews dirija dicha casa inglesa, la práctica totalidad de «indies» carecen de contratos. En cualquier caso, buen gesto si hizo que algunos descubrieran nuevos escenarios luchísticos. Encuentro similar al protagonizado por Subculture el día anterior en PROGRESS Chapter 193: PROGRESS Las Vegas II, algo más extensa, y donde los británicos tuvieron que sobreponerse a los trampeos de sus rivales. Andrews, tras su Stundog Millionaire y el Shooting Star Press, cubrió a Vaughn. ♠♠♠1/2

. Mientras Vertigo, canadiense, es un habitual de MLP, Cool hizo aquí su debut con la promotora. Emparejamiento «random», pero que funcionó, dado el carácter rudo de ambos. El concepto del show consistía en hacer converger a nombres de todas las promotoras posibles, pero me pareció un tanto absurdo que Subculture fueran presentados como talentos de ATTACK! Pro Wrestling. Aunque Andrews dirija dicha casa inglesa, la práctica totalidad de «indies» carecen de contratos. En cualquier caso, buen gesto si hizo que algunos descubrieran nuevos escenarios luchísticos. Encuentro similar al protagonizado por Subculture el día anterior en PROGRESS Chapter 193: PROGRESS Las Vegas II, algo más extensa, y donde los británicos tuvieron que sobreponerse a los trampeos de sus rivales. Andrews, tras su Stundog Millionaire y el Shooting Star Press, cubrió a Vaughn. Steven Borden derrotó a Kiran Grey . Borden compitió representando a ROH. Jocoso que los cánticos de apoyo a Borden fuesen «Let’s go, Steve», porque por momentos sonaban como «Let’s go,

Sting«. La primera lucha de Borden que tuvo retransmisión formal, el pasado octubre, durante el evento DEFY Aeon, también fue vía TrillerTV, y también con Grey enfrente. Ya se conocían, pues, de ahí la buena química mostrada en los cinco minutos que duró este «showcase» para Borden. Grey, rudazo, quiso mofarse de él aplicándole un Scorpion Death Drop, pero acabó tumbado por un Full Nelson Slam y puesto de espaldas planas. ♠♠♠

. Borden compitió representando a ROH. Jocoso que los cánticos de apoyo a Borden fuesen «Let’s go, Steve», porque por momentos sonaban como «Let’s go, Sting«. La primera lucha de Borden que tuvo retransmisión formal, el pasado octubre, durante el evento DEFY Aeon, también fue vía TrillerTV, y también con Grey enfrente. Ya se conocían, pues, de ahí la buena química mostrada en los cinco minutos que duró este «showcase» para Borden. Grey, rudazo, quiso mofarse de él aplicándole un Scorpion Death Drop, pero acabó tumbado por un Full Nelson Slam y puesto de espaldas planas. MLP mostró un extracto de la reciente aparición de Paul Walter Hauser en el show de Jimmy Kimmel, donde habló de sus compromisos luchísticos durante la semana de WrestleMania.

The Demand (Ricochet, Kaun y Toa Liona) derrotaron a Rich Swann, Michael Oku y Sidney Akeem . Buena lucha multitudinaria, donde The Demand lucieron de nuevo muy fuertes. Destacable que el trío compartiera ring con Swann, habitual de TNA, pues parece que el veterano carece de contrato formal con la empresa de Anthem. Eso sí, no encajó el pin. Akeem fue quien menos pudo mostrar su repertorio y acabó encajándolo por cortesía de Liona, tras el remate conjunto de este y Kaun y el Lionsault de Ricochet (renombrado Ricosault). Interesante que Ricochet siga empleando el característico movimiento de Chris Jericho, evidenciando que la rivalidad entre ellos va para largo. ♠♠♠3/4

. Buena lucha multitudinaria, donde The Demand lucieron de nuevo muy fuertes. Destacable que el trío compartiera ring con Swann, habitual de TNA, pues parece que el veterano carece de contrato formal con la empresa de Anthem. Eso sí, no encajó el pin. Akeem fue quien menos pudo mostrar su repertorio y acabó encajándolo por cortesía de Liona, tras el remate conjunto de este y Kaun y el Lionsault de Ricochet (renombrado Ricosault). Interesante que Ricochet siga empleando el característico movimiento de Chris Jericho, evidenciando que la rivalidad entre ellos va para largo. MLP recordó el anuncio de su acuerdo televisivo con TSN, sin nada nuevo que contar.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO DEL CMLL: Hechicero (c) derrotó a Jonathan Gresham para retener el título . Mucho apoyo para Hechicero. Hubo respeto al inicio, pero luego de que el alquimista del ring dañara el tobillo izquierdo de Gresham, este se mostró disgustado, ganándose cánticos de «culero». Gresham logró después despegar un poco el broche de la bota derecha de Hechicero, señalándole al árbitro tal detalle, lo que distrajo al mexicano para recibir una patada en esa misma pierna, objetivo del «Octopus» en los siguientes minutos, quien casi se gana la DQ por no soltar un candado en las piernas cuando su rival alcanzó una cuerda y por darle una «palmadita» en sus partes pudendas. Acostumbrado un servidor al estilo tan serio de Gresham, el tono cómico que tuvo esta lucha en varios compases me desconcertó un poco, pero encajó bien. Aunque haya ganado peso y perdido cierta movilidad, Gresham sigue siendo un luchadorazo; visible, entre otras secuencias, cuando reversó una Tapatía para convertirla en un Ankle Lock. Finalmente, Hechicero pudo mantenerse como monarca rodando de espaldas a Gresham luego de que sus Tijeras de Guillotina no fueran efectivas. ♠♠♠♠ Salvador Lutteroth Lomelí y Scott D’Amore entregaron su cinturón a Hechicero.

. Mucho apoyo para Hechicero. Hubo respeto al inicio, pero luego de que el alquimista del ring dañara el tobillo izquierdo de Gresham, este se mostró disgustado, ganándose cánticos de «culero». Gresham logró después despegar un poco el broche de la bota derecha de Hechicero, señalándole al árbitro tal detalle, lo que distrajo al mexicano para recibir una patada en esa misma pierna, objetivo del «Octopus» en los siguientes minutos, quien casi se gana la DQ por no soltar un candado en las piernas cuando su rival alcanzó una cuerda y por darle una «palmadita» en sus partes pudendas. Acostumbrado un servidor al estilo tan serio de Gresham, el tono cómico que tuvo esta lucha en varios compases me desconcertó un poco, pero encajó bien. Aunque haya ganado peso y perdido cierta movilidad, Gresham sigue siendo un luchadorazo; visible, entre otras secuencias, cuando reversó una Tapatía para convertirla en un Ankle Lock. Finalmente, Hechicero pudo mantenerse como monarca rodando de espaldas a Gresham luego de que sus Tijeras de Guillotina no fueran efectivas. Salvador Lutteroth Lomelí y Scott D’Amore entregaron su cinturón a Hechicero. SIN CITY STREET FIGHT: Paul Walter Hauser derrotó a QT Marshall . Supuestamente, Marshall debía ser el técnico de la disputa, pero el público apenas lo apoyó. No estuvo mal el encuentro que conjuntaron en ROH Death Before Dishonor 2025, pero aquí hubo poco que echarse a la boca. Curioso que el 17 de abril se celebrase el Día mundial de la hemofilia, porque de la frente de Marshall no dejó de brotar sangre tras estrellar su cabeza contra un panel cubierto de alambre de espino. Hauser se apuntó el «spot» del combate cuando atravesó una mesa llena de chinchetas, pero un golpe bajo y una suerte de Sharpshooter, por el que Marshall tuvo que palmear la lona, le dieron la victoria. Otro punto de un show, tras el mencionado de PROGRESS, en el que la implicación de Hauser es lo peor, cuando supuso el único con una rivalidad de fondo propiamente dicha. ♠♠

. Supuestamente, Marshall debía ser el técnico de la disputa, pero el público apenas lo apoyó. No estuvo mal el encuentro que conjuntaron en ROH Death Before Dishonor 2025, pero aquí hubo poco que echarse a la boca. Curioso que el 17 de abril se celebrase el Día mundial de la hemofilia, porque de la frente de Marshall no dejó de brotar sangre tras estrellar su cabeza contra un panel cubierto de alambre de espino. Hauser se apuntó el «spot» del combate cuando atravesó una mesa llena de chinchetas, pero un golpe bajo y una suerte de Sharpshooter, por el que Marshall tuvo que palmear la lona, le dieron la victoria. Otro punto de un show, tras el mencionado de PROGRESS, en el que la implicación de Hauser es lo peor, cuando supuso el único con una rivalidad de fondo propiamente dicha. ♠♠ CAMPEONATO FEMENIL CANADIENSE MLP: Gisele Shaw (c) derrotó a Persephone, Shotzi Blackheart y Killer Kelly para retener el título . Inicialmente, la lucha era a tres bandas, pero in situ, se anunció la competencia de Kelly, cuya aparición generó tibias reacciones. Notable choque, donde todas tuvieron oportunidades de imponerse y supieron mantener la intriga hasta última hora: Persephone se disponía a cubrir a Kelly tras su Crucifix Powerbomb, pero Shaw irrumpió en el ring y sacó a la mexicana de un rodillazo para apuntarse ella el pin. Hay quien dirá que Shaw porta el campeonato por ser pareja de Scott D’Amore. Nunca faltan ignorantes. Octava defensa de «The Quintessential Diva» desde que se coronara campeona inaugural en MLP Northern Rising, el pasado mayo. ♠♠♠3/4

. Inicialmente, la lucha era a tres bandas, pero in situ, se anunció la competencia de Kelly, cuya aparición generó tibias reacciones. Notable choque, donde todas tuvieron oportunidades de imponerse y supieron mantener la intriga hasta última hora: Persephone se disponía a cubrir a Kelly tras su Crucifix Powerbomb, pero Shaw irrumpió en el ring y sacó a la mexicana de un rodillazo para apuntarse ella el pin. Hay quien dirá que Shaw porta el campeonato por ser pareja de Scott D’Amore. Nunca faltan ignorantes. Octava defensa de «The Quintessential Diva» desde que se coronara campeona inaugural en MLP Northern Rising, el pasado mayo. Místico, Amazing Red y Máscara Dorada derrotaron a The Rascalz (Dezmond Xavier, Myron Reed y Zachary Wentz). Perfecto cierre de velada, mediante un estelar dinámico, muy al estilo CMLL (bajo «lucha rules»), de duración ajustada pero donde todo pudo desarrollarse debidamente y respirar. Un estelar festivo en pos del ars gratia artis con el que nadie salió perdiendo. Como de costumbre, Místico fue el consentido del público, y protagonista de la última secuencia, haciendo rendir a Reed con La Mística. Considerando el comentado concepto de Multiverse, realmente aquí, con la excepción de Reed, todo quedó en casa, ya que Místico, Dorada y los Rascalz están vinculados a AEW. ♠♠♠3/4

⇒ Otro show de compacta duración (125 minutos) en la «WrestleMania Week». Sin embargo, a diferencia de PROGRESS Chapter 193: PROGRESS Las Vegas II, sus luchas no se sintieron apresuradas y sirvieron de buen escaparate para sus protagonistas; sobre todo los implicados en las que tuvieron campeonatos en liza. La presencia de Paul Walter Hauser como competidor y SoCal Val en comentarios pesó, pero la buena noticia es que sólo supuso una anomalía respecto al producto habitual. Imagino que bastantes aficionados que desconocían MLP pueden haberle dado un voto de confianza a la empresa de cara a sus grabaciones televisivas. Por ende, este Multiverse tal vez se haya convertido en uno de sus eventos más importantes hasta el momento.

♠♠♠3/4