Norther Rising fue anoche el show más importante en la novel historia de la remozada MAPLE LEAF PRO. Aparte de suponer una oportunidad para que la promotora confirmara que aquel doble evento Forged In Excellence no fue producto de la suerte del principiante, albergó la coronación de sus monarcas inaugurales.

Los dos últimos combates de la velada tuvieron como vencedores a Gisele Shaw y Josh Alexander, quienes se convirtieron así en los primeros Campeones Canadienses MLP, femenil y varonil, respectivamente.

Mientras Shaw se impuso a Kylie Rae en la final de un torneo iniciado en Mayhem (anterior cita de MLP), Alexander salió triunfante de un «Gauntlet Match» ante 19 gladiadores que también buscaban el oro. «The Walking Weapon, además, ya había disputado un mano a mano contra QT Marshall al inicio del evento, que también ganó.

Para Shaw se trata de su primer gran oro desde que ostentara el Campeonato Mundial Femenil PROGRESS entre agosto de 2021 y junio de 2022, aunque actualmente también porta el título femenil de Chem Valley Wrestling. Y para Alexander se trata de su primera conquista notoria desde que reinara como Campeón Mundial Impact (ahora TNA) entre abril de 2022 y marzo de 2023.

► Resultados MLP Northern Rising

A continuación, todo lo que dio de sí MLP Northern Rising, celebrado desde el Mattamy Athletic Centre de Toronto (Ontario, Canadá).