Steven Borden (hijo de Sting), debuta en Defy Wrestling

DEFY Wrestling volvió a su recinto habitual, el Washington Hall en Seattle, con su espectáculo “AEON”, transmitido en vivo por TrillerTV+. El evento destacó por una combinación de debuts, remontadas emocionales, enfrentamientos por el título mundial y duelos de equipos, evidenciando el espíritu independiente y creativo de DEFY.

DEFY Wrestling: AEON fue un evento que reafirmó la identidad particular de DEFY como una promoción que combina intensidad, narrativa emocional y descubrimiento de talento con un estilo visceral que conecta profundamente con su público local. La atmósfera del Washington Hall, siempre ruidosa y cercana, potenció cada combate y permitió que los momentos clave —como el debut de Steven Borden, el choque titular entre Bryan Keith y Cody Chhun y la llegada de The Righteous— tuvieran un impacto mayor del habitual.

El evento dejó la sensación de transición y crecimiento: DEFY no solo consolidó a sus figuras actuales, sino que estableció nuevas piezas para el futuro inmediato. El hecho de que dos luchas importantes terminaran en no contest puede dividir opiniones, pero dentro del contexto de la promoción funciona como una herramienta narrativa que alimenta rivalidades y mantiene al público pendiente de las próximas fechas. El show combinó acción sólida, sorpresas emocionales y el tipo de atmósfera cruda e intensa que define a DEFY.

► Resultados DEFY Wrestling

Travis Williams venció a Jack Evans Amira & Liiza Hall vencieron a Anna Beretta & Danika Della Rouge Steven Borden venció a Kiran Grey DEFY World Title Match: Bryan Keith (c) vs. Cody Chhun – No Contest Evan Rivers & Griffin McCoy vencieron a Matt Brannigan & Randy Myers Vert Vixen vs. Rebel Kel – No Contest Mad Dog Connelly venció a Judas Icarus The Righteous (Dutch & Vincent) vencieron a Midnight Heat (Eddie Pearl & Ricky Gibson)