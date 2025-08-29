ROH DEATH BEFORE DISHONOR 2025 | Resultados en vivo | Bandido vs. Hechicero

Cobertura y resultados ROH Death Before Dishonor 2025

ROH DEATH BEFORE DISHONOR 2025 .— La emblemática 2300 Arena será testigo de una noche con sabor mexicano cuando Bandido, ponga en juego el Campeonato Mundial ROH frente a un desafío de pesadilla: su compatriota Hechicero. La chispa se encendió en Supercard of Honor, cuando Hechicero lanzó un reto directo, el cual fue aceptado por Bandido. Será una lucha que sin duda combinará llaveo y rudezas, pues ambos dominan como pocos el arte de los costalazos. Los dos enmascarados prometen entregarlo todo para robarse el show y escribir un capítulo épico en la historia de ROH. La acción de Ring of Honor se emite desde la 2300 Arena, en Philadelphia, Pennsylvania.

El cartel de ROH Death Before Dishonor 2025 es:

