ROH DEATH BEFORE DISHONOR 2025 .— La emblemática 2300 Arena será testigo de una noche con sabor mexicano cuando Bandido, ponga en juego el Campeonato Mundial ROH frente a un desafío de pesadilla: su compatriota Hechicero. La chispa se encendió en Supercard of Honor, cuando Hechicero lanzó un reto directo, el cual fue aceptado por Bandido. Será una lucha que sin duda combinará llaveo y rudezas, pues ambos dominan como pocos el arte de los costalazos. Los dos enmascarados prometen entregarlo todo para robarse el show y escribir un capítulo épico en la historia de ROH. La acción de Ring of Honor se emite desde la 2300 Arena, en Philadelphia, Pennsylvania.
- Resultados ROH Supercard of Honor 2025 | Bandido vs. Konosuke Takeshita.
- Resultados ROH on HonorClub 21 de agosto 2025 | Jay Lethal vs. Hechicero.
El cartel de ROH Death Before Dishonor 2025 es:
- CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Bandido (c) vs. Hechicero.
- CAMPEONATO FEMENIL ROH: Athena (c) vs. Mina Shirakawa.
- CAMPEONATO DE LUCHA PURA ROH: Lee Moriarty (c) vs. Xelhua.
- CAMPEONATO DE PAREJAS ROH: Sammy Guevara y ???? (c) vs. The Outrunners (Turbo Floyd y Truth Magnum).
- FIGHT WITHOUT HONOR: Paul Walter Hauser vs. Q. T. Marshall.
