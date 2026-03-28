El último viernes de marzo tuvo ayer otro evento de relevancia en la lucha libre norteamericana además de TNA Sacrifice 2026, el habitual Superviernes del CMLL y el tradicional episodio semanal de WWE SmackDown. Desde el St. Clair College de Windsor (Canadá), ROH y MAPLE LEAF PRO Wrestling (MLP) unieron fuerzas para presentar Global Wars Canada, si bien la segunda acabó siendo gran protagonista.

Durante el show, se dio paso a un vídeo con imágenes de Maple Leaf Wrestling, antecesora espiritual de MLP, y una voz en off proclamando un «regreso al futuro», al revelar que la empresa regentada por Scott D’Amore iniciaría en julio del presente año nueva era televisiva de la mano de The Sports Network (TSN), principal cadena deportiva en inglés de Canadá, mientras seguidamente aparecían, entre otros, nombres adscritos a AEW como Mike Bailey o Josh Alexander. Sin confirmación oficial, parece que estos formarían parte del nuevo programa, titulado MLP Mayhem. Las primeras grabaciones se llevarán a cabo desde el St. Clair College de Windsor los días 12 y 13 de junio, con unas segundas en el mismo escenario los días 7 y 8 de agosto.

MLP ha celebrado por ahora un total de 11 eventos, y hoy tiene en agenda su decimosegundo, Uprising, igualmente desde el St. Clair College. Ya el próximo mes, MLP estará en Las Vegas (Nevada, EEUU) como parte del «WrestleMania Weekend» con la función Multiverse.

► Resultados ROH x MLP Global Wars Canada

He aquí todo lo que dio de sí ROH x MLP Global Wars Canada.

[PRESHOW]

Maya World derrotó a Billie Starkz.

[GLOBAL WARS CANADA]

Eddie Kingtson y Ortiz derrotaron a Adam Priest y Tommy Billington.

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) derrotó a Alice Crowley para retener el título .

. Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson derrotaron a Evil Uno, Bhupinder Gujjar y Psycho Mike .

. CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH: Deonna Purrazzo (c) derrotó a Gisele Shaw para retener el título .

. CAMPEONATO CHAMPION’S GRAIL PWA : Rohan Raja (c) derrotó a Stu Grayson para retener el título .

: . SCRAMBLE: Michael Oku derrotó a Daisuke Sasaki, Ace Austin, Jake Crist, Brent Banks y Michael Allen Richard Clark .

. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) derrotó a Taylor Rising para retener el título .

. Ricochet derrotó a Rich Swann .

. CAMPEONATO DE PAREJAS CANADIENSE MLP (INAUGURAL), LUCHA A CUATRO BANDAS: The Good Brothers (Karl Anderson y Doc Gallows) derrotaron a Kaito Kiyomiya y Bishop Dyer, Gates of Agony (Kaun y Toa Liona) y Bryce Hanson & Sheldon Jean para ganar el título.

BREAKING NEWS: We are proud to announce that MLP MAYHEM is coming to TSN this July! We can’t wait for all of you to watch MLP from coast-to-coast this summer!@TSN_Sports #ROH #MLP #GlobalWars pic.twitter.com/3wtJ8NogVl — MAPLE LEAF PRO Wrestling (@MapleLeafPW) March 28, 2026