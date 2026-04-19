WrestleMania: Penta sobrevive a la lucha de escaleras y retiene el Campeonato Intercontinental

El Campeonato Intercontinental estuvo en juego en una auténtica guerra sin tregua, donde Penta debía defender su título ante cinco rivales en una peligrosa lucha de escaleras. Aunque contaba con cierta alianza con Rey Mysterio y Dragon Lee, pronto quedó claro que nadie iba a regalar nada.

La acción comenzó antes de que todos estuvieran listos, con los mexicanos uniendo fuerzas momentáneamente contra JD McDonagh y Rusev. Sin embargo, la alianza se rompió rápidamente, dando paso al caos dentro y fuera del ring.

Rusev se convirtió en una de las figuras dominantes al utilizar las escaleras como armas, castigando sin piedad a sus oponentes. Por su parte, McDonagh y Je’Von Evans protagonizaron arriesgadas maniobras en altura, aunque constantemente fueron detenidos antes de alcanzar el campeonato.

Rey Mysterio y Dragon Lee ofrecieron momentos espectaculares, incluyendo intercambios sobre las escaleras y movimientos de alto impacto. La lucha se mantuvo con un ritmo frenético, con constantes caídas, golpes contra metal y maniobras arriesgadas que encendieron al público.

Penta, por su parte, resistió cada embate y respondió con castigos contundentes, incluyendo un brutal Mexican Destroyer sobre una escalera. La violencia fue en aumento conforme todos intentaban escalar hacia el título colgado sobre el ring.

► Momentos claves

En el cierre, Je’Von Evans sorprendió con un espectacular OG Cutter desde lo alto del poste sobre Rusev. Sin embargo, Penta reaccionó rápidamente para aplicar un Mexican Destroyer sobre Evans. Con el camino despejado, el campeón ascendió por la escalera central para descolgar el campeonato y asegurar la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras sobrevivir a una de las luchas más exigentes de su reinado, Penta se mantiene como campeón y estará a la espera de más retos dentro de WWE.