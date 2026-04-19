ÚLTIMA HORA: Brock Lesnar se retira de WWE en WrestleMania

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Oba Femi destrozó a Brock Lesnar en la primera lucha de la Noche 2 de WWE WrestleMania 42.

► Brock Lesnar fue 7 veces Campeón WWE y 3 veces Campeón Universal WWE , así como gnaó 2 veces el Royal Rumble

Sin embargo, lo más sorprendente vino después de la lucha, pues mientras un incrédulo Oba Femi saltaba de alegría, Brock Lesnar se ponía a llorar sentado en medio del ring.

Lesnar se quitó los guantes; luego, empezó a quitarse los cordones de las botas, todo mientras las lágrimas le caían y gritaba del enojo y la frustración.

Poco después, Brock Lesnar se quitó completamente sus guantes y sus zapatillas y se paró, en medio del llanto, para alzar la mano y despedirse del Universo WWE.

Los fans corearon «¡Gracias, Lesnar!» y luego, Brock Lesnar se abrazó con Paul Heyman y ambos lloraron, confirmándose el retiro de Brock Lesnar en WWE.

La legendaria figura de WWE y UFC, Brock Lesnar, debutó en WWE en el año 2002, luego de pasar dos años bajo contrato con WWE, y entrenando en Ohio Valley Wrestling.

Rápidamente, escaló a la cima, pero problemas personales, como adicciones al alcohol y los analgésicos, así como fatiga de trabajar y viajar tanto y diferencias creativas con WWE, le hicieron irse en 2005.

Lesnar luchó para NJPW y para Inoki Genome Federation de 2005 a 2007, tras incluso tener que llevar a WWE a los tribunales, pues no le quería trabajar ni dejar usar su nombre.

Brock Lesnar luego fue a UFC, en donde se hizo leyenda de las MMA, ganando y defendiendo con éxito el Campeonato Mundial de Peso Completo UFC.

Brock Lesnar regresó a WWE en 2012, atacando a John Cena, y luego, en 2014, le quitó la racha invicta a The Undertaker en WrestleMania 30.

Lesnar se retiró tras WrestleMania 36 en 2020, pero un multimillonario acuerdo con WWE lo hizo volver en 2021, aunque duró dos años de ausencia luego de que en enero de 2024, fuera nombrado como uno de los presuntos beneficiarios de la presunta trata de personas de la que, supuestamente, Vince McMahon hizo una supuesta víctima a Janel Grant.

Lesnar regresó en SummerSlam 2025 tras dos años de ausencia y, aunque había anunciado que se retiraría en SummerSlam 2026, parece ser que adelantó su retiro, con 48 años de edad, para esta Noche 2 de WrestleMania 42.