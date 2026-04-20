El elenco de NXT se presentará este martes en su sede del Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Kelani Jordan venció a Jaida Parker (*** 1/2) Kali Armstrong venció a Skylar Raye (***) CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo retuvo ante Ethan Page (*) EK Prosper venció a Dorian Van Dux (****) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante Jacy Jayne (**** 1/2)

► Este martes en WWE NXT

En la segunda noche de NXT Revenge veremos el capítulo decisivo de una de las rivalidades más intensas del momento. Sol Ruca y Zaria fueron conocidas como ZaRuca, una fuerza dominante en NXT. Los celos profesionales provocaron que la alianza se desquebrajara cuando Zaria evitó que Sol Ruca se coronara como Campeona NXT. Ambas se enfrentaron en Stand & Deliver, y Sol Ruca necesitó tres Sol Snatchers para vencer. Pero la historia no terminó ahí, pues Zaria declaró que hubiera incendiado al mundo por Ruca, y que ahora la quemará a ella. La estipulación Last Woman Standing es la correcta. No hay conteos, no hay descalificaciones, y sólo una quedará de pie. ¿Podrá Zaria obtener la victoria definitiva o Sol Ruca logrará el impulso que la conduzca al elenco principal?

En otra interesante lucha, Myles Borne expondrá el Campeonato Norteamericano NXT ante Dion Lennox. Lennox emboscó a Borne con una silla de acero inmediatamente después de que el campeón defendiera el título ante Johnny Gargano en Stand & Deliver. Borne llega con la idea clara de venganza en la mente.

La Campeona Norteamericana NXT, Tatum Paxley defenderá su título frente a Blake Monroe, una rivalidad con algo personal y algo absurdo en la misma medida, que es exactamente la fórmula Paxley. Monroe llegó reclamando ser la «verdadera» campeona norteamericana con un cinturón personalizado. Paxley, siendo Paxley, respondió eligiendo la estipulación más retorcida posible: una Lucha de Ataúd, para la cual Shiloh Hill construyó un ataúd especial.

Lexis King y EK Prosper se enfrentarán por el vacante Campeonato WWE Speed, título al que Elio LeFleur tuvo que renunciar por lesión. Prosper viene de eliminar a Dorian Van Dux la semana pasada con una actuación sobresaliente a la que calificamos con cuatro estrellas.

Además, Joe Hendry se medirá con Keanu Carver, quien la semana pasada interrumpió el concierto de Hendry, le quebró una guitarra encima y terminó lanzando a Hendry y a varios agentes de seguridad de un solo Spear a través de la barricada.-