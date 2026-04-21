Mark Shapiro: «TKO tiene control creativo total de WWE, incluso si aleja a los fans»

En una declaración realmente sorprendente, Mark Shapiro, Director Ejecutivo de TKO e importante empresario de Endeavor, ahora conocida como WME Group, así como mano derecha de Ari Emanuel, admitió que TKO y sus ejecutivos estrellas tienen control creativo total de WWE, pasando por encima de Triple H.

► Mark Shapiro acepta que TKO tiene control creativo de WWE , incluso por encima de Triple H

Y no les importa si hay críticas, pues consideran que su cambios son acertados, incluso si aleja a algunos fans de la base de WWE.

Y es que se ha filtrado un audio, en donde durante una conversación en la Universidad de Alabama, un estudiante le preguntó al presidente de TKO, Mark Shapiro, acerca de la percepción que tienen losf ans de que, últimamente, hay una dependencia excesiva de celebridades en WWE, y que la misma es una consecuencia directa de la toma de decisiones de TKO.

Mark Shapiro aseguró que TKO tiene el control total sobre lo que ocurre a nivel creativo en WWE, es decir, Triple H ya no tiene la última palabra en todo. Shapiro también reconocido que TKO y su junta directiva es responsable del aumento en el uso de celebridades e influencer en WWE, y Shapiro comentó que estaba en desacuerdo con las personas que consideran que la idea de haber un gran uso e celebridades e influencers como Pat McAfee, Logan Paul, Mark Wahlberg y IShowSpeed en WWE fuera algo malo, aunque aceptaba que podría alejar a partes de la base de fans de WWE, especialmente, los veteranos.

Shapiro defendió la decisión diciendo que tener enlaces y aliados en Hollywood y grandes estrellas en WWE no es algo nuevo, pero queTKO está gastando mucho más dinero en comercializar WWE ahora, y que gracias a los influencers y celebridades que aparecen más en WWE, aparentemente, hay más ojos en el producto.

Shapiro también dijo que extender el producto de WWE a través de múltiples servicios de streaming, alejará a los fanáticos de larga data de WWE. Pero, se defiende asegurando que los fanáticos del béisbol en Estados Unidos, específicamente de la MLB, tiene que gastar mil dólares al año, en diez plataformas de streaming, si quieren ver todos o la mayoría de los partidos importantes de la MLB.

Por lo que ahora, en Estados Unidos, los fans de WWE tienen que pagar una buena cifra a ESPN para ver los eventos premium en vivo, y si quieren acceder a una videoteca limitada, pueden suscribirse por Netflix: «Esta es simplemente la forma en que funciona el mundo ahora», dijo Mark Shapiro.

Eso sí, algo curioso: no se dijo quiénes de TKO tienen dicho poder creativo y de decisión para cambair los planes creativos. ¿Será acaso Vince McMahon, en las sombras? Recordemos que si bien McMahon ya no es parte de la Junta Directiva, sí tiene un número significativo de acciones en TKO y es amigo personal tanto de Mark Shapiro como de Ari Emanuel.