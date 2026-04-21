AEW introduciría nuevo PPV entre Forbidden Door y All In

El incremento en el número de eventos de pago por visión dentro del calendario de AEW ha sido importante tema de controversia durante los dos últimos años. Inicialmente, poco pudo discutirse que no supuso un movimiento positivo para el producto, en especial el televisivo. Pero poco a poco, AEW ha conseguido convencernos de la utilidad de celebrar nueve grandes citas cada año, sin que ninguna de esas añadidas respecto a las originales se sienta ya fuera de lugar.
Y parece que el número, en 2026, se eleva a 10. He aquí lo que desvela Dave Melzter bajo reciente edición de la Wrestling Observer Radio.
«En julio, creo que va a haber un PPV llamado Redemption. Han añadido ese show. La gente creía que Forbidden Door sería el último PPV antes de All In, pero habrá otro. El show de Redemption probablemente disponga lo que se vea en Wembley. Forbidden Door sólo serán combates con NJPW, Stardom y el CMLL».
Días atrás, supimos que AEW había registrado «Redemption» en la oficina de marcas y patentes de EE.UU., y de inmediato, se vino especulando si se trataría del título de un show televisivo o de un PPV.
El año pasado, Forbidden Door tuvo lugar un mes después de All In, recibiendo ciertas críticas por conceder poco protagonismo a NJPW en su cartel. Este año, AEW se diría pretende no caer en el mismo error, cuando la nueva edición de Forbidden se celebrará el 28 de junio, dos meses antes de All In, previsto para el 30 de agosto.
► Double Or Nothing: cartel provisional
Seguidamente, todo lo anunciado hasta ahora de cara a Double Or Nothing, el próximo PPV de AEW, que tendrá lugar el 24 de mayo desde el Louis Armstrog Stadium de New York (New York, EEUU).
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Konosuke Takeshita
AEW is coming to New York City with #AEWDoubleOrNothing LIVE from Louis Armstrong Stadium!— All Elite Wrestling (@AEW) April 18, 2026
Make sure to join us on Sunday, May 24th on @SportsOnMAX PPV! pic.twitter.com/Q5TNkAJVjp