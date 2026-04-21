WWE NXT 21 de abril 2026: cartelera, horario y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE NXT 21 de abril 2026 | Sol Ruca vs. Zaria

Este martes 21 de abril, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates clave.

► Resultados de la semana pasada

  1. Kelani Jordan venció a Jaida Parker (*** 1/2)
  2. Kali Armstrong venció a Skylar Raye (***)
  3. CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo retuvo ante Ethan Page (*)
  4. EK Prosper venció a Dorian Van Dux (****)
  5. CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante Jacy Jayne (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 14 de abril de 2026

Cobertura y resultados WWE NXT 21 de abril 2026 | Sol Ruca vs. Zaria
WWE NXT 21 de abril 2026.
  • LAST WOMAN STANDING: Sol Ruca vs. Zaria.
  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) vs. Dion Lennox.
  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT, LUCHA DE ATAÚD: Tatum Paxley (c) vs. Blake Monroe.
  • CAMPEONATO WWE SPEED (vacante): Lexis King vs. EK Prosper.
  • Joe Hendry vs. Keanu Carver.

► Horarios y dónde ver WWE NXT en vivo

Fecha: martes 14 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor

 

Lucha Prediccion Prob. Analisis
Last Woman Standing
Sol Ruca vs. Zaria		 Zaria 70% Es el turno de Zaria para recibir un impulso que la catapulte a la cima. Su fuerza bruta y agresividad encajan perfectamente con el formato Last Woman Standing. Posiblemente Sol Ruca dirá adiós a NXT para ir al elenco principal.
Campeonato Norteamericano NXT
Myles Borne (c) vs. Dion Lennox		 Borne Retiene 75% Borne ha sido un campeón dominante. Lennox tiene el tamaño para ser una amenaza, pero Borne ha demostrado ser demasiado astuto en sus defensas. La derrota de Lennox podría acelerar su separación de DarkState.
Campeonato Norteamericano Femenil NXT
Lucha de Ataúd – Tatum Paxley (c) vs. Blake Monroe		 Paxley Retiene 65% Paxley gano el titulo en Vengeance Day y ha sido una campeona solida. La lucha de ataud favorece a la luchadora mas metódica, y esa es Paxley.
Campeonato WWE Speed
Lexis King vs. EK Prosper (vacante)		 Lexis King 61% King, líder de Birthright, tiene mas experiencia en NXT y un push claro como figura dominante. Este momento pertenece a King para consolidar a Birthright.
Joe Hendry vs. Keanu Carver KEANU CARVER 65% Aunque Hendry uno de los más populares, Carver es un prospecto con potencial. la victoria lo convertirá en el nuevo monstruo de NXT, mientras que Hendry podría incorporarse al elenco principal.
* WWE NXT – 21 de Abril de 2026

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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