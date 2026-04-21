WWE NXT 21 de abril 2026: cartelera, horario y dónde ver en vivo

Este martes 21 de abril, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates clave.

► Resultados de la semana pasada

Kelani Jordan venció a Jaida Parker (*** 1/2) Kali Armstrong venció a Skylar Raye (***) CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo retuvo ante Ethan Page (*) EK Prosper venció a Dorian Van Dux (****) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante Jacy Jayne (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 14 de abril de 2026

LAST WOMAN STANDING: Sol Ruca vs. Zaria.

Sol Ruca vs. Zaria. CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) vs. Dion Lennox.

Myles Borne (c) vs. Dion Lennox. CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT, LUCHA DE ATAÚD: Tatum Paxley (c) vs. Blake Monroe.

Tatum Paxley (c) vs. Blake Monroe. CAMPEONATO WWE SPEED (vacante): Lexis King vs. EK Prosper.

Lexis King vs. EK Prosper. Joe Hendry vs. Keanu Carver.

► Horarios y dónde ver WWE NXT en vivo

Fecha: martes 14 de abril de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Consultar proveedor