WWE NXT 21 de abril 2026: cartelera, horario y dónde ver en vivo

Este martes 21 de abril, WWE NXT regresa con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. El evento promete mucha acción y combates clave.
► Resultados de la semana pasada
- Kelani Jordan venció a Jaida Parker (*** 1/2)
- Kali Armstrong venció a Skylar Raye (***)
- CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo retuvo ante Ethan Page (*)
- EK Prosper venció a Dorian Van Dux (****)
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante Jacy Jayne (**** 1/2)
► Momentos clave
- Kelani Jordan se apoyo en un tensor descubierto para golpear a Jaida Parker, y luego conectar superkick y rematarla con un moonsault para ganar la lucha por cuenta de tres.
- Kali Armstrong tuvo un debut auspicioso en NXT, cuando detuvo el ataque aéreo de Skylar Raye y ejecutó su Kali Connection para la cuenta de tres.
- Tony D’Angelo retuvo el campeonato NXT contra Ethan Page, cuando se lanzo desde la barrera de protección con un spear sobre la mesa de comentaristas logrando sellar la victoria.
- Dorian Van Dux falló un Shooting Star Press, permitiéndole a EK Prosper aprovechar el error y asegurar la victoria y avanzar en el torneo Speed.
- Pese a la intervención de Fatal Influence, en la parte final del combate Lola Vice conectó un certero back fist a Jacy Jayne que le permitió asegurar la cuenta de tres.
► Cartelera WWE NXT 14 de abril de 2026
- LAST WOMAN STANDING: Sol Ruca vs. Zaria.
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) vs. Dion Lennox.
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT, LUCHA DE ATAÚD: Tatum Paxley (c) vs. Blake Monroe.
- CAMPEONATO WWE SPEED (vacante): Lexis King vs. EK Prosper.
- Joe Hendry vs. Keanu Carver.
► Horarios y dónde ver WWE NXT en vivo
Fecha: martes 14 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor