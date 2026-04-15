EK Prosper avanza en el torneo WWE Speed tras vencer a Dorian Van Dux

EK Prosper y Dorian Van Dux se enfrentaron en la primera ronda del torneo por el Campeonato WWE Speed, protagonizando un combate dinámico donde ambos apostaron por la velocidad y el riesgo.

Desde los primeros segundos, Dux mostró su poder al bloquear unas tijeras y expulsar a su rival del ring, lanzándose inmediatamente con un tope para mantener el control. De regreso en el cuadrilátero, continuó castigando con un frog splash a la espalda.

Sin embargo, EK Prosper reaccionó con agilidad, respondiendo con un Asai Moonsault que equilibró la balanza. La lucha mantuvo un ritmo frenético, con Dux conectando unas patadas y un antebrazazo que estuvo cerca de darle la victoria.

En la recta final, ambos intercambiaron ataques clave. Dux ejecutó un Cutter seguido de un intento de Shooting Star Press, pero el error le costó caro al impactar contra la lona, dejando la puerta abierta para la remontada de su rival.

► Momento clave

El combate se definió cuando Dorian Van Dux falló su Shooting Star Press, permitiendo que EK Prosper aprovechara el momento para conectar un moonsault definitivo que le dio la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará?

Con esta victoria en poco menos de tres minutos, EK Prosper avanza a la siguiente ronda del torneo y se perfila como un competidor peligroso gracias a su velocidad y precisión. Por su parte, Dorian Van Dux queda eliminado tras un error que terminó siendo determinante.