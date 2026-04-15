Megumi Kudo al Deathmatch Hall of Fame 2026 de GCW

La legendaria luchadora japonesa de FMW, Megumi Kudo, será exaltada al Salón de la Fama del Deathmatch de GCW dentro de la Clase 2026.

► Megumi Kudo será inducida al Salón de la Fama del Deathmatch de GCW

Con la presencia confirmada de Megumi Kudo en el MDK Fight Club de Las Vegas, Nevada, se realizará la ceremonia de inducción en el Salón de la Fama del Deathmatch de GCW.

La ceremonia se efectuará el 16 de abril dentro del Horseshoe Casino de Las Vegas, Nevada. El evento forma parte de The Collective, que tiene lugar durante la semana de Wrestlemania. Esta será la primera ocasión que Kudo se presente en un evento de GCW. También se presentarán Masato Tanaka y Hayabusa II.

Megumi Kudo, quien actualmente funge como Gerente General de Pro Wrestling Zero1, es considerada como una de las luchadoras más destacadas en los combates death match, sobre todo durante su paso por FMW entre 1990 y 1997, donde se convirtió en la principal estrella de la división femenina. Kudo es conocida principalmente por participar en brutales combates, donde las cuerdas del ring eran reemplazadas por alambre de púas electrificados.

Kudo jugó baloncesto en la escuela secundaria. Se unió a All Japan Women’s Pro-Wrestling (AJW) a los 16 años, pero no logró ningún éxito sustancial. Kudo fue despedida en marzo de 1988. Después de su despido, Kudo trabajó como maestra de jardín de infantes . Kudo regresó a la lucha libre en marzo de 1990 con Frontier Martial Arts Wrestling (FMW). Kudo participó en el primer combate de parejas mixtas de Japón en octubre de 1990, haciendo equipo con Ricky Fuji en una lucha que perdieron contra Tarzan Goto y Despina Montagas . Sus rivalidades más notables fueron contra Shark Tsuchiya, Combat Toyoda y Sumie Sakai . En 1992, Kudo lanzó un álbum musical y protagonizó la película de acción, donde también participó Atsushi Onita.

El 6 de diciembre de 1993, Kudo regresó a AJW por una noche, donde perdió contra la campeona mundial WWWA, Aja Kong. Kudo disputó su combate de despedida el 29 de abril de 1997 contra su eterna rival Shark Tsuchiya en el Yokohama Arena. El combate fue un death match sin cuerdas, con doble mina terrestre y alambre de púas, aplastamiento de cristales, donde Kudo venció y se apoderó de dos campeonatos resultando seriamente lesionada por quemaduras. Tras recuperarse, Kudo dejó oficialmente vacantes sus dos cinturones de campeona en una ceremonia de retiro el 13 de junio de 1997.

Tras retirarse de la lucha libre profesional, Kudo trabajó en diversos programas de televisión, incluyendo su labor como comentarista en eventos de lucha libre. También presentó un programa de radio semanal en Japón. Kudo se casó con el luchador profesional Bad Boy Hido el 12 de julio de 1998, a quien conoció durante su etapa en FMW, él falleció en 2021.