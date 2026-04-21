Mark Shapiro defiende el rumbo creativo de TKO

La dirección creativa de WWE ha sufrido grandes cambios en los últimos años, desde Vince McMahon y su terquedad, hasta la frescura (inicial) de Triple H cuando el primero renunció. Sin embargo, en los últimos años, la situación cambió notoriamente, en especial cuando TKO adquirió WWE, ya que pese a que ratificaron a «The Game» en la cabeza de la Dirección creativa de WWE, el producto experimentó un cambio que hartó a cierto grupo de fanáticos, especialmente en las rutas hacia las últimas dos WrestleManias.

► WrestleMania se ha llenado de celebridades

Precisamente, la inclusión de celebridades en los planos estelares de WrestleMania 41 y 42 ha sido objeto de numerosas críticas por parte del Universo WWE, ya que Travis Scott y Pat McAfee no son precisamente sinónimos del legado que representa la WWE (aunque este último haya disputado algunos combates en el pasado).

Mark Shapiro, director de operaciones de TKO, visitó la Universidad de Alabama el fin de semana pasado, antes del «Show de Shows», y durante la misma, un estudiante le preguntó sobre la recepción de la supuesta participación de TKO en la parte creativa, con figuras como Pat McAfee, Jelly Roll, IShowSpeed ​​y Logan Paul, tan involucrados en la preparación y posterior desarrollo del evento. La interacción fue grabada y publicada en Reddit por el usuario South-Persimmon-5342, donde Shapiro dejó en claro que TKO mantenía el control total del producto que se ve en pantallas, y justificó esta decisión.

«En primer lugar, TKO tiene el control total. Por lo tanto, somos responsables. Lo que sí puedo decirles es que la WWE está creciendo en todos los sentidos. Ha explotado de verdad… En cuanto a la parte de las estrellas, no creo que sea cierto.»

«Tener vínculos con Hollywood, celebridades y estrellas; Logan Paul, Pat McAfee, Mark Wahlberg, Tyrese Haliburton… Eso no es nuevo, solo que ahora se ve en un escenario más grande. Estamos invirtiendo mucho más dinero en promocionar la marca y el contenido. Y cuando haces eso, vas a ganarte a algunos, pero también vas a ahuyentar a otros.»