► El año de Ahura

En el inicio, salieron al escenario todos los portadores de los sobres misteriosos que contenían una oportunidad titular: Toni Harting, Fast Time Moodo, Peter Tihanyi y Ahura; este último fue revelado in situ como portador del sobre 1, explicándonos mediante vídeo que el promotor de GWF, Ahmed Chaer, se lo dio en pos de que no colgara las botas, acto que el luchador sugirió en su anterior implicación. Tihanyi abrió el suyo para recibir una tentativa por el Campeonato de Parejas GWF. Harting no quiso desvelar el contenido de su sobre. A Moodo le tocó el mismo que a Tihanyi, por lo que harían equipo. Y finalmente, Ahura obtuvo la suerte de luchar contra Andrade por el Campeonato Mundial GWF. De resultas, ya supimos que Harting iría contra Kouga por el Campeonato de Berlín GWF.

Axel Tischer derrotó a Bittersweet Josh . Jack Morris era el rival original de Tischer, pero al parecer no pudo acudir al show por enfermedad. Chocaron manos dos veces los implicados, pero a la tercera, Josh lanzó una patada traicionera, confirmándose como rudo. Y más cuando para librarse de una carga de bombero, mordió al ex-WWE. Pese a sus modales, mostró buenas movidas Josh, poniendo en apuros a Tischer con su agilidad y capacidad de golpeo, e incluso ejecutando una Tiger Bomb que casi le da la victoria. Movimiento, irónicamente por el que el italiano acabaría sucumbiendo, tras ser víctima de un tremendo Flying Clothesline. ♠♠♠1/2

. Jack Morris era el rival original de Tischer, pero al parecer no pudo acudir al show por enfermedad. Chocaron manos dos veces los implicados, pero a la tercera, Josh lanzó una patada traicionera, confirmándose como rudo. Y más cuando para librarse de una carga de bombero, mordió al ex-WWE. Pese a sus modales, mostró buenas movidas Josh, poniendo en apuros a Tischer con su agilidad y capacidad de golpeo, e incluso ejecutando una Tiger Bomb que casi le da la victoria. Movimiento, irónicamente por el que el italiano acabaría sucumbiendo, tras ser víctima de un tremendo Flying Clothesline. CAMPEONATO DE PAREJAS MIXTAS GWF: The Royal Throne (Sultan Suzu y Sorani) (con Kourosh Bohemian) derrotaron a Cory Zero y Joshua Amaru (c) para ganar el título . Lucha no anunciada de antemano. En los compases iniciales, los técnicos pasaron por encima de los malvados orientales y estos sólo pudieron tomar el control tras una distracción de Bohemian. Zero tuvo su «high spot» de rigor, lanzándose sobre Sorani (y un puñado de miembros del staff) con una Swanton Bomb hacia fuera del ring. Y hubo interacción entre Zero y Sorani, de la que la francesa salió mal parada. GWF quiso venderlo como un acto rudo, pues se produjo mientras Suzu distraía al réferi, pero supuestamente se trataba de una lucha de parejas mixtas. Zero quedó entonces a merced de Suzu, que la remató con un doble rodillazo en la nuca y la puso de espaldas planas. Segunda vez que Suzu conquista esta presea; la primera fue en 2024, junto a Pahlevan Nima. ♠♠♠1/4

. Lucha no anunciada de antemano. En los compases iniciales, los técnicos pasaron por encima de los malvados orientales y estos sólo pudieron tomar el control tras una distracción de Bohemian. Zero tuvo su «high spot» de rigor, lanzándose sobre Sorani (y un puñado de miembros del staff) con una Swanton Bomb hacia fuera del ring. Y hubo interacción entre Zero y Sorani, de la que la francesa salió mal parada. GWF quiso venderlo como un acto rudo, pues se produjo mientras Suzu distraía al réferi, pero supuestamente se trataba de una lucha de parejas mixtas. Zero quedó entonces a merced de Suzu, que la remató con un doble rodillazo en la nuca y la puso de espaldas planas. Segunda vez que Suzu conquista esta presea; la primera fue en 2024, junto a Pahlevan Nima. CAMPEONATO DE BERLÍN GWF: Toni Harting derrotó a Kouga (c) para ganar el título . Una patada circular y una Powerbomb casi sorprenden a Kouga en la primera secuencia. El nipón se recuperó pronto, llevó la lucha fuera del ring, sentando a Harting en una silla de primera fila y haciéndolo caer de la misma con una doble patada en carrera. Aunque seguidamente, Harting volvió a ponerse al volante mediante un gran Powerslam. Muchas alternativas: resumen que podría hacerse de una lucha donde lo mejor fue el golpeo de ambos protagonistas. En los últimos compases, Kouga endosó una patada en la cabeza de Harting digna de denominarse «CTE Kick». Y aún así, Harting logró reponerse, y con un Double Underhook Piledriver, llevarse el triunfo vía pin. Notable encuentro, diría que el mejor que le he visto a Kouga sobre suelo europeo. Cierta sorpresa por el hecho de que Harting ganara limpiamente ante un Kouga que tuvo aquí su segunda defensa. Harting ya conquistó el oro por primera vez en 2020. Mal año para ser campeón. Mal año en general para todo. ♠♠♠♠

. Una patada circular y una Powerbomb casi sorprenden a Kouga en la primera secuencia. El nipón se recuperó pronto, llevó la lucha fuera del ring, sentando a Harting en una silla de primera fila y haciéndolo caer de la misma con una doble patada en carrera. Aunque seguidamente, Harting volvió a ponerse al volante mediante un gran Powerslam. Muchas alternativas: resumen que podría hacerse de una lucha donde lo mejor fue el golpeo de ambos protagonistas. En los últimos compases, Kouga endosó una patada en la cabeza de Harting digna de denominarse «CTE Kick». Y aún así, Harting logró reponerse, y con un Double Underhook Piledriver, llevarse el triunfo vía pin. Notable encuentro, diría que el mejor que le he visto a Kouga sobre suelo europeo. Cierta sorpresa por el hecho de que Harting ganara limpiamente ante un Kouga que tuvo aquí su segunda defensa. Harting ya conquistó el oro por primera vez en 2020. Mal año para ser campeón. Mal año en general para todo. CAMPEONATO DE PAREJAS GWF: Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) (c) derrotaron a Peter Tihanyi y Fast Time Moodo para retener el título . No hubo mucha sintonía entre los retadores durante los minutos iniciales, compitiendo por ver quién estaba más tiempo en el ring y quién golpeaba más fuerte. Pero con el paso de los minutos, la sinergia fue surgiendo y hasta se marcaron un doble codazo sobre Cooper al estilo de los Outrunners… para seguidamente errar Moodo un golpe y acabar recibiéndolo Tihanyi, quien confundido, lanzó un Enzuigiri que impactó en su compañero de equipo. Los ingleses tumbaron entonces a Tihanyi y emboscaron a Moodo con el combo Gory Bomb + Cutter, seguido de una Plancha y el Shooting Star Press de Cooper. 1, 2 y 3. Novena defensa de Sunshine Machine desde que conquistaran los cinturones el pasado septiembre en Battlefield. ♠♠♠1/2 Concluida, Moodo endosó un golpe bajo a Tihanyi y se marchó.

. No hubo mucha sintonía entre los retadores durante los minutos iniciales, compitiendo por ver quién estaba más tiempo en el ring y quién golpeaba más fuerte. Pero con el paso de los minutos, la sinergia fue surgiendo y hasta se marcaron un doble codazo sobre Cooper al estilo de los Outrunners… para seguidamente errar Moodo un golpe y acabar recibiéndolo Tihanyi, quien confundido, lanzó un Enzuigiri que impactó en su compañero de equipo. Los ingleses tumbaron entonces a Tihanyi y emboscaron a Moodo con el combo Gory Bomb + Cutter, seguido de una Plancha y el Shooting Star Press de Cooper. 1, 2 y 3. Novena defensa de Sunshine Machine desde que conquistaran los cinturones el pasado septiembre en Battlefield. Concluida, Moodo endosó un golpe bajo a Tihanyi y se marchó. Tras el intermedio, Virgile Defour anunció varios participantes para la World Cup de GWF de los próximos días 9 y 10 de mayo: Rambo, Arez, Jack Morris y Pascal Spalter. También confirmó la presencia de Mustafa Ali en GWF Summer Smash (12 de julio), quien defenderá allí el Campeonato Internacional TNA.

MYSTERY MAYHEM MATCH: Metehan, Evil Jared, Niklas Bock, Pol Badía y Rambo derrotaron a Aytac Bahar, Kourosh Bohemian, Josh Holly, Shaqiri y Erkan Sulcani . Ninguno de los participantes fue anunciado de antemano. Bahar y Metehan ejercieron de respectivos capitanes de sus equipos. Debut del español Badía en GWF. Uno de los puntos más morbosos fue que Sulcani y Jared, compañeros de Blutsbrüder, estuvieran en bandos opuestos. Y no tardaron en coincidir, con un intercambio de machetazos del que Jared salió particular vencedor. Como tampoco tardó la pugna en salirse de madre, cuando los dos equipos fueron el uno contra el otro al mismo tiempo. Caos entre el que se vio a Badía lanzarse sobre un puñado de contrarios que estaban fuera del ring tras pedir al público que le diera su fuerza vital cual Genki-dama (tradicional gesto que realiza en la escena española). Rambo tuvo el combate ganado mediante su Plancha estilo sapito, pero Sulcani fue salvado por… Jared. Finalmente, Bahar fue víctima del 2 vs. 1 de Rambo y Metehan, pero «el Comandante» quiso darle el relevo a Badía para que este cubriera al «Adana Bulldozer». Metehan lució bastante molesto. ♠♠♠1/2

. Ninguno de los participantes fue anunciado de antemano. Bahar y Metehan ejercieron de respectivos capitanes de sus equipos. Debut del español Badía en GWF. Uno de los puntos más morbosos fue que Sulcani y Jared, compañeros de Blutsbrüder, estuvieran en bandos opuestos. Y no tardaron en coincidir, con un intercambio de machetazos del que Jared salió particular vencedor. Como tampoco tardó la pugna en salirse de madre, cuando los dos equipos fueron el uno contra el otro al mismo tiempo. Caos entre el que se vio a Badía lanzarse sobre un puñado de contrarios que estaban fuera del ring tras pedir al público que le diera su fuerza vital cual Genki-dama (tradicional gesto que realiza en la escena española). Rambo tuvo el combate ganado mediante su Plancha estilo sapito, pero Sulcani fue salvado por… Jared. Finalmente, Bahar fue víctima del 2 vs. 1 de Rambo y Metehan, pero «el Comandante» quiso darle el relevo a Badía para que este cubriera al «Adana Bulldozer». Metehan lució bastante molesto. Pascal Spalter derrotó a Gene Munny . Lucha ligera y cómica antes del estelar. Nadie tuvo el control total de las hostialidades, aunque Munny pudo mostrar gran parte de su arsenal y salir bien parado pese al resultado. Su Moonsault Coast To Coast sorprendió al público, que vio cómo a continuación, Spalter contratacaba más fresco que una lechuga y después de un Lariat, un STO y una Plancha desde la tercera cuerda, ponía de espaldas planas al inglés. ♠♠♠1/4 En el poscombate, Spalter y Munny se dieron la mano.

. Lucha ligera y cómica antes del estelar. Nadie tuvo el control total de las hostialidades, aunque Munny pudo mostrar gran parte de su arsenal y salir bien parado pese al resultado. Su Moonsault Coast To Coast sorprendió al público, que vio cómo a continuación, Spalter contratacaba más fresco que una lechuga y después de un Lariat, un STO y una Plancha desde la tercera cuerda, ponía de espaldas planas al inglés. En el poscombate, Spalter y Munny se dieron la mano. CAMPEONATO MUNDIAL GWF: Ahura derrotó a Andrade (c) para ganar el título. Volvieron los cánticos de «Ídolo» al Festsaal Kreuzberg. Ahura, con su carisma, intentó ganar un duelo particular de chulería y acabó pateado cuando quiso hacer la misma pose que el mexicano en las cuerdas. Ahura consiguió llevar la iniciativa tras agarrar del pelo a Andrade y estrellarlo contra un poste, bajándolo al suelo con candados, si bien el «All Elite» igualó las tornas. Lucha muy reñida en su segunda mitad, hubo un buen falso final cuando distraído por casi golpear fortuitamente al réferi, Ahura buscó el Destino de Tetsuya Naito y terminó por comerse el Discus Back Elbow, con la cuenta quedándose en dos. Ahura «kickeó», provocando que Andrade aplastara fortuitamente el réferi. Ahura se comió entonces el Hammerlock DDT, y sin árbitro en el mundo de los vivos, Ahura recurrió al rico golpe bajo y enganchó al mexicano en una enredadera. 1, 2 y 3: nuevo campeón. Ese final empañó un poco lo que estaba siendo un buen duelo, y el resultado desató abucheos. ♠♠♠3/4 Como epílogo, Andrade tomó el micro y dijo que volvería para ajustar cuentas, algo que contentó en parte al respetable.

⇒ GWF pretende cada año sorprendernos mediante Mystery Mayhem, y en tal sentido, la velada cumplió con su propósito. Primero, poniendo fin al reinado de Cory Zero y Joshua Amaru. Segundo, haciendo lo propio respecto a Kouga. Y tercero, ídem para Andrade, cuyo periplo por la promotora teóricamente no ha concluido, según sus palabras en el cierre, aunque no parece vaya a volver pronto. Ahura es el sucesor ideal de Andrade, así como Toni Harting de Kouga, pero no diría lo mismo sobre Sultan Suzu y Sorani. En cualquier caso, que Pol Badía se agenciase el pin en su primera lucha con GWF lo compensó. Berlín tiene nueva fiera.

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