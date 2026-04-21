NJPW: Resultados «Road to Wrestling Dontaku» Bishamon son retadores al cetro de parejas

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New Japan Pro Wrestling llegó por segundo día consecutivo al Tokyo Korakuen Hall como parte de la gira «Road to Wrestling Dontaku«.

► «Road to Wrestling Dontaku»

En batalla de tercias, Oleg Boltin, Aaron Wolf y Toru Yano dieron cuenta de House of Torture (Ren Narita, Don Fale y Dick Togo) en una rápida batalla. La batalla se centró en la rivalidad entre Don Fale y Oleg Boltin.

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Luego de salir triunfantes de sus respectivos duelos individuales ante dos young lions, Callum Newman y Shingo Takagi se encararon.

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En el turno principal, Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) fueron los ganadores de la lucha ante United Empire (Great-O-Khan y HENARE) para convertirse en los siguientes retadores al Campeonato de Parejas IWGP. Tras el combate, Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice), los monarcas reinantes, encararon a Bishamon.

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Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO WRESTLING DONTAKU», 20.04.2026 
Tokyo Korakuen Hall
924 Espectadores

0. Jakob Austin Young venció a Taisei Nakahara (5:50) con un TJP Clutch.
1. Yuya Uemura, Taichi y Masatora Yasuda vencieron a Ryusuke Taguchi, Master Wato y Tatsuya Matsumoto (8:43) con la Kannuki de Uemura sobre Matsumoto.
2. Chase Owens, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru vencieron a a Shota Umino, Togi Makabe, Tomoaki Honma y YOH (8:38) con un High Noon de Owens sobre Honma.
3. Jake Lee y Francesco Akira vencieron a Yota Tsuji y Gedo (8:07) con un Fireball de Akira sobre Gedo.
4. Oleg Boltin, Aaron Wolf y Toru Yano vencieron a Ren Narita, Don Fale y Dick Togo (7:09)[/B] con un Schoolboy de Yano sobre Togo.
5. Shingo Takago venció a Zane Jay (5:04) con un Prince’s Curse.
6. Callum Newman vencieron a Daiki Nagai (5:43) con la MADE IN JAPAN.
7. Yuto-Ice, OSKAR, Taiji Ishimori y Robbie X vencieron a Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita (9:24) cuando OSKAR colocó espaldas planas a Jackson tras The Rumbling.
8. IWGP Tag Team Title Contendership: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vencieron a Great-O-Khan y HENARE (25:16) cuando YOSHI-HASHI colocó espaldas planas a O-Khan tras la Shoto.

 

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