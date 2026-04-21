NJPW: Resultados «Road to Wrestling Dontaku» Bishamon son retadores al cetro de parejas

New Japan Pro Wrestling llegó por segundo día consecutivo al Tokyo Korakuen Hall como parte de la gira «Road to Wrestling Dontaku«.

► «Road to Wrestling Dontaku»

En batalla de tercias, Oleg Boltin, Aaron Wolf y Toru Yano dieron cuenta de House of Torture (Ren Narita, Don Fale y Dick Togo) en una rápida batalla. La batalla se centró en la rivalidad entre Don Fale y Oleg Boltin.

Luego de salir triunfantes de sus respectivos duelos individuales ante dos young lions, Callum Newman y Shingo Takagi se encararon.

En el turno principal, Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) fueron los ganadores de la lucha ante United Empire (Great-O-Khan y HENARE) para convertirse en los siguientes retadores al Campeonato de Parejas IWGP. Tras el combate, Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice), los monarcas reinantes, encararon a Bishamon.

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO WRESTLING DONTAKU», 20.04.2026

Tokyo Korakuen Hall

924 Espectadores

0. Jakob Austin Young venció a Taisei Nakahara (5:50) con un TJP Clutch.

1. Yuya Uemura, Taichi y Masatora Yasuda vencieron a Ryusuke Taguchi, Master Wato y Tatsuya Matsumoto (8:43) con la Kannuki de Uemura sobre Matsumoto.

2. Chase Owens, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru vencieron a a Shota Umino, Togi Makabe, Tomoaki Honma y YOH (8:38) con un High Noon de Owens sobre Honma.

3. Jake Lee y Francesco Akira vencieron a Yota Tsuji y Gedo (8:07) con un Fireball de Akira sobre Gedo.

4. Oleg Boltin, Aaron Wolf y Toru Yano vencieron a Ren Narita, Don Fale y Dick Togo (7:09)[/B] con un Schoolboy de Yano sobre Togo.

5. Shingo Takago venció a Zane Jay (5:04) con un Prince’s Curse.

6. Callum Newman vencieron a Daiki Nagai (5:43) con la MADE IN JAPAN.

7. Yuto-Ice, OSKAR, Taiji Ishimori y Robbie X vencieron a Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita (9:24) cuando OSKAR colocó espaldas planas a Jackson tras The Rumbling.

8. IWGP Tag Team Title Contendership: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vencieron a Great-O-Khan y HENARE (25:16) cuando YOSHI-HASHI colocó espaldas planas a O-Khan tras la Shoto.