Lo bueno y lo malo de WWE RAW 20 de abril 2026

WWE RAW 20 DE ABRIL 2026.— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, el primer episodio luego de WrestleMania 42, cuyo segmento estelar fue protagonizado por Roman Reigns y Jacob Fatu.

WWE Raw (20 de abril de 2026): lo mejor y lo peor

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR de WWE Raw

► 2 – ¿Y las razones de Gunther?

Con el regreso de Bron Breakker, vuelve a tomar sentido la rivalidad entre Seth Rollins y The Vision, dejando a Gunther sin dar una mayor explicación del por qué su ataque al Visionario, que más bien fue simplemente una forma de pasar el tiempo y tener un combate en WrestleMania, porque coherencia, nunca hubo.

► 1 – Finn Balor vs. JD McDonagh

Esto fue prácticamente un mero trámite, ya que Balor no iba a perder la noche después de su gran victoria en Wrestlemania. No sé cuánto tiempo más seguirá en esta rivalidad, pero es bueno ver a Balor ganar algunos combates. Necesita acabar con el equipo y seguir adelante, que es lo que parece estar sucediendo.

LO MEJOR de WWE Raw

► 3- Liv Morgan vs. Sol Ruca

No estamos seguro de qué pensar aquí, ya que Sol Ruca está lista para el roster principal, pero que pierda en su combate de debut es una decisión un tanto extraña. Al mismo tiempo, tampoco quieres que la nueva campeona pierda tan pronto, así que insertar a Zaria terminó siendo el mejor escenario posible, a puertas de lo que será el último combate entre ambas.

► 2- Ethan Page vs. Je’Von Evans

Ethan Page gana en su debut y Rusev participa en el combate, dando nuevas rivalidades e historias interesantes en esta parte del cartel, y que Page se meta de lleno en la lucha por el título es una buena señal para él. Su debut fue bienvenido, ya que Page no tenía nada más que hacer en NXT.

► 1- Jacob Fatu, nuevo retador

Roman Reigns inicia una nueva etapa como Campeón Mundial y lo veremos más a menudo por aquí. Si bien pareciera que volveremos a ver al Bloodline original, la inclusión de Jacob Fatu como el nuevo retador luce, cuando menos, interesante.

¿Qué te pareció WWE Raw del 20 de abril de 2026? Déjanos tu opinión.