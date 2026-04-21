Jacob Fatu reta a Roman Reigns por el Campeonato Mundial

Roman Reigns celebró su nuevo campeonato dentro de WWE, pero más temprano que tarde ya salió un nuevo retador: Jacob Fatu.

Roman se encontró a The Usos en Backstage, quienes lo acompañaron al ring, recordando la época de The Bloodline. Con el campeonato en alto y el respaldo del público, “The OTC” tomó el micrófono para hablar de unión y poder, dejando claro que juntos fueron la fuerza más dominante de la empresa durante años.

► Roman Reigns refuerza su legado junto a The Usos

Durante su intervención, Roman Reigns destacó la importancia de su familia, asegurando que no necesita que lo sigan, sino que estén a su lado para mantener el dominio.

Jimmy Uso y Jey Uso respaldaron sus palabras, reconociéndolo nuevamente como su “Tribal Chief”, en una imagen que reforzó la unidad del grupo, aunque no pactaron el regreso de la agrupación.

► Jacob Fatu busca el Campeonato Mundial de Peso Completo

El momento cambió por completo con la aparición de Jacob Fatu, quien encaró directamente a Reigns en el ring.

Lejos de mostrar respeto, Fatu dejó clara su intención con una frase contundente: “No quiero ese título. Necesito ese título”.

El samoano aseguró que hará lo necesario por él y por su familia, desafiando a Roman por el campeonato en Backlash y encendiendo una rivalidad con tintes personales.

► Roman Reigns pone en duda a su rival

Roman Reigns no rechazó el reto de inmediato, pero sí dejó claro que cuestiona la capacidad de Fatu para cargar con el peso de ser campeón.

“Quizá puedas vencerme, Jacob. Pero la pregunta es: si puedes vencerme, ¿podrás soportar el peso de este título?”.

El campeón también planteó el otro escenario: si no logra derrotarlo, deberá enfrentarse al peso de reconocerlo como su líder.

► Una rivalidad familiar rumbo a Backlash

El segmento cerró con Roman Reigns dejando la decisión en suspenso, citando a Jacob Fatu para la próxima semana en Monday Night Raw.